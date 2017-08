Seven Sisters sort aujourd'hui au cinéma

C'est le film événement de la rentrée, porté par la belle performance de Noomi Rapace.

Vous aimez le cinéma d'anticipation ? Seven Sisters sort aujourd'hui dans les salles de cinéma, et il est fait pour vous !

On vous raconte l'histoire... Nous sommes en 2073 et pour pallier au surpeuplement de la Terre, le gouvernement impose une politique d'un enfant unique par famille. La loi est dure mais c'est la loi. Le Bureau d’Allocation des Naissances, sous l’égide de Nicolette Cayman (Glenn Close) veille au grain.

Un homme, Terrence Settman (Willem Dafoe), face à la naissance de ses septuplées, refuse de supprimer 6 de ses filles pour se conformer à la réglementation et décide de les garder toutes, secrètement, dans l'illégalité totale. Comme elles sont 7, il leur donne à chacune le nom d'un jour de la semaine et leur apprend à partager une unique identité, celle de Karen Settman. Ils fonctionnent ainsi des années durant, mais tout s’effondre le jour où Lundi disparaît mystérieusement.

C'est l'actrice Noomi Rapace qui joue les 7 sœurs jumelles, arrivant à leur insuffler une identité et une énergie propre à chacune. Une prouesse saluée par la critique !

Pour l'anecdote, Seven Sisters a été tourné en 94 jours et uniquement en Roumanie, par le réalisateur norvégien Tommy Wirkola. Le titre original du film est What Happened to Monday ?, ce qui signifie en français Qu'est-il arrivé à Lundi ?

Attention, certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Le film est interdit aux moins de 12 ans.