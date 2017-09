Charlotte est une pâtissière professionnelle de talent. Elle vous propose aujourd'hui sa recette de tarte au chocolat sans gluten !

Quand on a des intolérances au gluten, les desserts sont vite bannis des menus, hélas ! Heureusement, Charlotte a une recette astucieuse pour réaliser une tarte au chocolat sans gluten à l'instar d'un professionnel. A vous les bonnes petites tartes hyper gourmandes et saines pour la santé ! Ça vaut le coup d'essayer non ?

Ingrédients pour la pâte sans gluten

200g de flocons d'avoine

125g de noix

125g de beurre fondu

80g de sucre roux

une bonne pincée de sel

Ingrédients pour la ganache au chocolat

175g de chocolat 64 ou 70%MG

250g de crème liquide entière

Bon appétit !

