Toyota réinvente les vitres des voitures du futur !

Incroyable ! Regardez ce que nous réserve le futur ! Des vitres où on peut dessiner, s'instruire, zoomer...

Toyota appelle ces vitres novatrices "Window to the World". Il s'agit d'un système qui transforme les vitres de nos voitures en écrans interactifs. Le paysage qui défile devient le cadre d'explorations amusantes et pédagogiques.

On parle de réalité augmentée, la vitre devient tactile, les dessins qu'on y fait du bout du doigt se mettent à défiler en fonction des mouvements de la voiture. Il est possible de zoomer pour mieux observer la nature à l'extérieur.

Toyota a travaillé main dans la main avec l'Institute of Interaction Design de Copenhague pour développer ce prototype qui fait rêver !

In fine, ce sera le pare-brise qui sera exploité de la même manière et on aura en superposition des données pratiques comme un module GPS.