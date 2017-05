Une danse poétique

Cette danse révèle l'âge moyen de chaque étape de notre vie, de notre naissance jusqu'à notre mort.

Un ballet de statistiques !

390 000 bébés naissent en moyenne chaque jour

Cette danse contemporaine retrace des événements que l’on a tous traversés, certains nous ayant plus ou moins marqués que d’autres.

Bien sûr, on ne se rappellera pas de nos premiers pas (âge moyen auquel on apprend à marcher : 9 - 20 mois), ni de nos premiers mots (âge moyen auquel on apprend à parler : 1 - 1½ an)… En revanche on se rappellera surement de notre première cuite (âge moyen auquel on est bourré pour la première fois: 16 - 17 ans), de notre premier véritable baiser (âge moyen auquel on donne notre premier baiser: 15 ans) ou de notre première fois tout simplement (âge moyen auquel on perd notre virginité : 17 ans) …

155 000 personnes meurent en moyenne chaque jour

Alors, sur quels points vous y retrouvez-vous ?

CAST: Brooke Shepherd, Eugene Lee Yang, Jean Chung, Amanda Suk, Cathleen Cher, Stéphen Banks, Jasmine St.Clair, Richard Wang, TinTin V., Cass Song, Adrian Smith, Juliet Jones

ORIGINAL MUSIC: David Butterfield