Une Ecole de danse qui fait parler d'elle

Si vous aimez les chorégraphies diversifiées et que vous ne connaissez pas encore la Unity in Diversity Dance School... Vous allez tomber accro !

Le Millenium Dance Complex est un studio de danse mondialement connu basé à Los Angeles et destiné aux groupes d'artistes et danseurs professionnels. Avec son slogan "No Racism, No sexism, Just Dance", le studio a clairement voulu dépasser les frontières et mettre la danse au centre de tout. C'est d'ailleurs dans cet environnement que Yanis Marshall, prof de danse en talons aiguilles chez la Unity In Diversity Dance School, a pu faire ses preuves.

Déjà populaire, la Unity In Diversity Dance School crée le buzz sur Youtube. Avec ses dizaines de millions de vues et ses danseurs mondialement connus, le Millenium Dance Complex fait littéralement un carton !

Pour les novices, la vidéo vous donne un avant goût ;)