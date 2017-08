Wonder, le film qui va vous émouvoir !

Sortez les mouchoirs mais n'oubliez pas de rire aussi !

Le 17 novembre 2017 sortira Wonder, la nouvelle comédie dramatique du réalisateur du Monde de Charlie, Stephen Chbosky.

Un casting de haut niveau avec Julia Roberts, Owen Wilson et Jacob Tremblay, mais surtout une belle histoire sensible, tirée du best-seller du même nom de R. J. Palacio. Le livre est excellent et on attend beaucoup du film.

Wonder raconte l'entrée au collège de August Pullman, un petit garçon de 10 ans qui n'était jusqu'alors jamais allé à l'école publique du fait de sa maladie. En effet, August est atteint du syndrome de Treacher Collin. Depuis qu'il est né, le garçon a dû subir 27 chirurgies pour l'aider à respirer, à mieux voir ou à entendre sans aide auditive, mais malgré les améliorations, il porte sur son visage une déformation pas évidente à supporter.

Ses parents sont extrêmement protecteurs et ils appréhendent à juste titre l'arrivée de leur garçon dans le milieu scolaire, ainsi que la violence et l'agressivité des autres enfants. Jusqu'à présent, ils avaient tout fait pour l'isoler des duretés du monde.

August va devoir faire face à des intimidateurs tout comme il va essayer de se faire des amis. Le petit garçon au visage déformé va devenir malgré lui un improbable héros. Une histoire pleine d'humanité et une belle leçon de vie.