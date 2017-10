5 choses à faire absolument à New York

Si vous avez l'occasion de vous rendre à la Grande Pomme, il y a des choses à ne pas louper.

Ah, New York. La ville en fait rêver plus d'un, et ce n'est pas sans raison. Que ce soit dans les films ou les séries, la Grosse Pomme est présentée comme le lieu où tous les rêves peuvent se réaliser. Il suffit de s'y rendre pour comprendre pourquoi. La lumière, l'ambiance… C'est une ville qui ne dort vraiment jamais, l'incarnation de la vie !

Vous n'y êtes jamais allé ? Si vous en avez l'occasion, voici quelques choses à faire à tout prix.

1. Prendre un taxi

Pas la peine de le prendre pendant des heures pour payer une fortune ! Ici, tout ce que l'on veut, c'est réaliser notre rêve de pouvoir, comme dans les films, lever le bras pour faire signe à un Yellow Cab.

2. Aller voir une comédie musicale

Impossible de ne pas faire un passage par Broadway ! New York est LA ville des comédies musicales. A vous de choisir entre un classique (je vous recommande Wicked de tout mon coeur), ou quelque chose de nouveau, comme Anastasia, ou La Reine des Neiges !

3. Grimper en haut du Top of the Rock

Pourquoi ? Tout simplement pour avoir une vue magnifique sur tout New York… Y compris sur l'Empire State Building ! Un petit conseil ? Réservez votre montée pour une petite heure avant le coucher du soleil. Vue à couper le souffle garantie.

4. Dévorer un burger dans un endroit caché

Poussez les portes de l'hôtel Parker Meridien, à quelques encablures de Central Park. Dépassez le guichet d'entrée, et tournez à gauche juste avant le grand rideau rouge. Derrière une petite porte cachée, se trouve l'un des meilleurs burgers de la capitale.

5. Aller à Coney Island

Prenez le métro en direction de la plage pour passer une journée au bord de la plage. Si vous avez de la chance, le parc d'attractions sera ouvert. Sinon, vous pourrez toujours trouver des salles d'arcades ouvertes, et déguster les délicieuses frites au fromage de chez Nathan's. Bon appétit !