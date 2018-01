A quoi ressemblerait un monde végétarien ?

Que se passerait-il si au cours d’une nuit, le monde entier devenait végétarien ? Un monde où le steak tartare, le coq au vin et le bœuf bourguignon n’existeraient plus. L’ère des légumes ne ferait que commencer. L’infographie, créée par MEDIGO, nous plonge dans ce tout nouveau monde explorant la relations entre les Hommes, les animaux, la santé et notre planète Terre.

Depuis plusieurs années, la consommation de viande est en baisse et les convertis au végétarisme se multiplient. Ce phénomène n’est donc plus une tendance mais un réel mouvement de société. Depuis 2016, le salon « Veggie World » a même ouvert ses portes dans 8 villes européennes. Pour beaucoup le tournant vers l’alimentation végétarienne doit contribuer à préserver l’environnement, améliorer la santé et participer au bien-être animal. Le site MEDIGO a décidé de pousser ce phénomène a son extrême en créant un scénario, où les hommes deviennent végétariens du jour au lendemain. Que se passerait-il si, pendant une nuit, tous les habitants de la planète se convertissent au végétarisme ? Ce changement soudain, va bousculer les habitudes, les mentalités mais également notre société. L’univers 100 % fruits et légumes a débuté. L’infographie suivante nous révèle les conséquences de ce changement radical pour l’Homme et notre planète Terre. Découvrez donc les conséquences de l’industrie de l’élevage sur l’environnement ou encore les bienfaits d’une diminution de consommation de viande sur notre organisme.