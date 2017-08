Aznavour a son étoile à Los Angeles

Hollowood reconnait l'immense talent de Charles Aznavour

Ils ne sont pas nombreux les français qui ont leur étoile sur la plus célèbre des rues de Los Angeles, The walk of fame. Une vingtaine tout au plus parmi plus de 2600 personnalités qui ont déjà leur nom inscrit dans une étoilée en béton. Mais désormais, notre merveilleux Charles Aznavour figurera parmi les stars du monde entier !

Ce grand artiste a vendu plus de 180 millions d'albums à travers le monde et enregistré 1400 chansons au cours de sa longue carrière. Carrière qui n'est pas finie car Charles Aznavour repart en tournée en janvier !

La France s'en félicite, mais l'Arménie également.

