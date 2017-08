Ces futures sorties de Disney qui donnent envie!

Fidèle à ses habitudes, le méga-studio de production Disney a annoncé toutes ses sorties de films jusqu’en 2020, et ça donne envie!

Attendue depuis près de 12 ans, notre famille de super-héros préférée fait son grand retour dans nos salles de cinéma! Et oui, Disney a annoncé la sortie des Indestructibles 2 pour juin 2018.Ce deuxième volet suivra les aventure d’Elastigirl, quelques mois seulement après la fin du premier, qui partira dans une folle aventure… Accompagnée de sa super-famille, on espère!

Quelques mois plus tard, c’est une autre de nos héroïnes favorites qui revivra sur nos écrans: Mulan! Suite aux succès écrasants de La Belle et la Bête et Cendrillon, Disney a décidé d’adapter une autre de ses protagonistes en chair et en os plutôt qu’en dessins animés. On a hâte de voir le résultat!

De même, Dumbo bénéficiera lui aussi d’un remake. C’est le grand Tim Burton (qui avait déjà dirigé les remakes de Alice au Pays des Merveilles quelques années auparavant) qui prendra les rênes de cette adaptation; Eva Green, Michael Keaton ou encore Colin Farrell ont déjà annoncé qu’ils feraient partie du casting! Il faudra cependant attendre mars 2019 pour pouvoir profiter de ce film qui s’annonce plus grand que nature.

Woody, Buzz l’Eclair, Monsieur Patate et le reste de la bande feront, quant à eux, une quatrième (et dernière?) apparition en juin 2019, avec la sortie de Toy Story 4. Le scénario tournera autour d’une histoire d’amour entre Woody et un nouveau personnage, mais on n’en sait pas plus pour le moment !

Sans oublier bien sûr les prochains volets de la série Avengers , l’apparition des nouveaux personnages de Marvel comme Black Panther (février 2018), et la suite de la saga Star Wars.. Ces trois prochaines années s’annoncent hautes en couleur pour Disney!

