Voilà une librairie qu'on aimerait avoir près de chez soi...

Elle s'appelle Yangzhou Zhongshuge et se situe en Chine, à Zhen Yuan. Des jeux de miroirs, placés au sol, au plafond ou sur des parois verticales, renvoient habilement des reflets qui créent une illusion de tunnel infini et de dimensions fantastiques... Le mobilier met également en valeur la beauté du lieu. Quelle étrange impression se doit être d'aller acheter un livre dans cette librairie étonnante.

Ce projet architectural de haute volée a été signé par xl-muse. Jolie idée et belle réalisation ! On vous laisse admirer ces spectaculaires pièces. Et si vous souhaitez d'autres photos, n'hésitez pas à vous rendre sur le site des architectes. Il y a beaucoup d'autres pièces à voir, tout aussi originales et créatives.