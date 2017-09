Flower Power au domaine de Chaumont

Avis aux amateurs.trices de fleurs, jardins et créations, le domaine de Chaumont organise cette année sa 26eme édition du festival international des jardins intitulé « Flower Power – Le pouvoir des Fleurs ».

Le domaine de Chaumont est depuis plus de deux décennies un rendez-vous incontournable pour les spécialistes et simples curieux. On y trouve des créations et compositions uniques qui pensent et réfléchissent le jardin de demain autour d’une nouvelle thématique chaque année. Rien que des potagers (1999), Jouer au jardin (2006), Jardin des péchés capitaux (2014)…

Des paysagistes, créateurs, spécialistes des agencements végétaux du monde entier viennent mettre à profit leur savoir et leur technique pour émerveiller le public, des plus petits aux plus grands !

On s’amuse à déambuler dans des ambiances, des senteurs et couleurs multiples et variées. Il est impossible de ne pas s’émouvoir et s’étonner de voir les jardins se créer et recréer au fil de la balade. Aucune limite ne semble pouvoir réfréner le pouvoir des plantes !

« De toute antiquité et quelles que soient les civilisations, dans l’art et la littérature, les fleurs, réelles ou figurées, ont joué un rôle essentiel dans les imaginaires. […] Des scénographies radicalement nouvelles, contemporaines, originales, visant à surprendre, enchanter, faire rêver en associant et valorisant différemment les fleurs, c’est ce qu’ont imaginé les concepteurs de l’édition 2017, qui proposent, en lien avec des pépinières d’excellence, des fleurs d’exception, rares et inattendues, par leurs formes, leurs couleurs, leurs parfums »

Le festival, qui a commencé au printemps, ne se terminera que le 5 novembre, ce qui vous laisse encore le temps pour aller découvrir les jardins et leurs évolutions au fil des saisons !

Et si cela ne vous donne pas des envies de jardinage ou balconnières, l’enchantement de cette promenade devrait au moins vous hanter quelques temps.

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site du domaine de Chaumont : http://www.domaine-chaumont.fr/fr