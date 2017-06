J'ai testé… Le Womanizer Pro 40, le sextoy le plus célèbre du marché

Un sextoy qui promet de faire grimper les femmes au rideau en 30 secondes chrono, rêve ou réalité ? Pour vous, j'ai donné de ma personne !

Sur tous les sites, sur tous les forums et même sur les réseaux sociaux, on ne parle que de lui. Exit les godes et autres rabbits chers aux filles de Sex and the City, le nouveau sextoy en vogue, c'est le Womanizer. Il faut dire que les promesses de l'objet sont alléchantes ! Un premier orgasme en quelques dizaines de secondes à peine, une facilité de prise en main, la possibilité de jouir à répétition…

Face aux nombreux témoignages qui vantaient les mérites de ce jouet, et après mon test du sextoy La Tour Est Folle, je ne pouvais pas passer à côté. D'autant plus que l'objet de mon désir, alias le Womanizer Pro 40, était disponible sur le site Espace Libido, site qui propose également de la lingerie plus size de qualité.

Quand on n'a pas l'habitude des stimulateurs clitoridiens, encore rares sur le marchés il y a quelques années, le Womanizer a de quoi surprendre. Pourtant, son utilisation est on ne peut plus simple : il suffit de placer l'embout sur son clitoris, de régler l'intensité, et de se laisser aller. Ce jouet ne vibre pas, il reproduit un effet de succion qui augmente l'afflux sanguin, et permet donc de prendre du plaisir. On ne va pas se mentir (pas de ça entre nous !), au début, c'est assez déroutant. Il faut trouver la bonne zone, et la bonne intensité, sinon, on perd vite les pédales. Mon conseil ? Commencez doucement, et augmentez petit à petit, au fur et à mesure que le plaisir arrive.

Mais alors, le Womanizer, promesse tenue ? Oui, oui, 100 fois oui. S'il m'a fallu quelques minutes pour décoller lors de la première utilisation, le temps d'apprivoiser la bête. Mais dès que l'on a compris le système, c'est parti pour le plaisir top chrono.

Orgasme rapide ? Check.

Orgasmes à répétition ? Check.

Que demandez de plus ? Si vous aussi vous êtes tentées, rendez-vous sur le site www.espacelibido.com, pour trouver des modèles de Womanizer allant de 99 euros à 219 euros, selon les modèles !