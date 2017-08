La femme idéale de Ben Mazué

Qui est la femme idéale ? A quoi ressemble-t-elle, quelle est son histoire, quels sont ses talents ? Ben Mazué a décidé de répondre à ces questions avec un album entier.

Si tu ne sais pas qui est Ben Mazué, tu t’apprêtes à découvrir un chanteur talentueux qui sait raconter la beauté et l’imperfection de notre humanité. En soi, ça pourrait être un mec ordinaire, 35 ans, parisien, diplômé de médecine, deux enfants et qui aime bien la musique quoi. Mais on peut aussi voir l’autre côté de la médaille : un chanteur depuis une décennie, auteur de trois albums, toujours passionné et avec Bob Marley, Tupac, sa vie, sa femme, ses enfants, sa famille et ses amis comme inspirations.

Si tu veux en savoir encore plus, tu peux regarder cette interview récente et très intéressante. Lui et l’intervieweur débattent sur ses textes, que Ben Mazué trouve assez fades sans leur accompagnement musical, alors que l’intervieweur rétorque qu’ils sont poignants et pourraient le faire pleurer avec ou sans accompagnement.

Mais parlons de ce nouvell album. Il sort le 15 septembre et s’appelle « La femme idéale ». Cinq titres de cet album sont déjà sortis et nous donnent le ton. Le premier « J’arrive », lui permet de poser sa valise dans nos oreilles et de s’y installer avec notre curiosité déjà éveillée. « 10 ans de nous » parle d’amour, plus précisément de l’amour après dix ans, et prend aux tripes, tout autant sinon plus (selon moi) que « La mer est calme », une balade toute douce où Ben observe une mer calme et attend les remous, se demandant « qui de nous deux » se lassera le premier. Enfin, « La femme idéale » parle d’une femme, de sa femme peut-être, et de sa course vers la perfection, devant être à la fois « maîtresse hors pair, âme soeur, bosseuse en or, mère, femme, soeur ». Et ça nous donne envie de plus, encore des titres ! En attendant, tu peux trouver ces cinq là sur YouTube, Spotify ou Deezer.

Mais il ne reste plus beaucoup de temps avant d’entendre la suite, et d’ici au 15 septembre l’album est disponible en précommande. Et puis si tu es convaincu, tu peux même venir le voir en concert au Flow Paris en octobre, novembre et décembre. Et prépare-toi, parce qu’en concert il t’embarque encore plus loin que s’il reste dans tes écouteurs.