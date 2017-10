La nouvelle saison d'American Horror Story fait déjà flipper les téléspectateurs

Décidément, Ryan Murphy a un don pour l'angoisse. Avec sa nouvelle saison d'American Horror Story, il a commencé à nous filer des crises d'angoisse dès les bandes-annonces. Et ça ne fait que commencer.

Après nous avoir entraîné dans un asile, une foire aux monstres, la maison de sorcières ou encore dans une maison hantée, Ryan Murphy a dévoilé la nouvelle saison de sa série d'anthologies, American Horror Story. Cette année, on s'intéresse aux élections américaines, et plus précisément à leurs répercussions sur les Américains visés par les idées de Trump : couples homosexuels, expatriés, étrangers... Flippant, car 100% réel !

Bien sûr, la saison ne va pas se contenter de ça pour nous faire peur. Le personnage principal de la série, Ally (incarnée par la formidable Sarah Paulson) est phobique de tout. Des peurs assez classiques et répandues, telles que la claustrophobie ou la peur du noir. Mais d'autres moins connues, telles que la coulrophobie (peur des clowns), ou la trypophobie, la peur des trous.

Soyez prévenus : si vous avez l'une de ces deux dernières phobies, n'essayez même pas de regarder le premier épisode, sinon, bonjour les crises d'angoisse ! Tout est réuni pour nous faire flipper, et même Evan Peters, qui est habituellement notre personnage favori, arrive à se faire flippant et détestable dans la peau d'un fan de Trump, raciste au possible.

Côté ajout intéressant, American Horror Story Cult accueille la brillante Billie Lourd (fille de Carrie Fisher, déjà vue dans Star Wars VIII ou encore dans Scream Queens). Elle y incarne une baby-sitter absolument flippante, dont la passion est de montrer à l'enfant qu'elle garde des vidéos de meurtre. Pourquoi pas, n'est-ce pas ! En tout cas, une chose est sûre, on n'a pas fini de frissonner...