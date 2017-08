Les 3 articles féministes à lire cette semaine #15

Chaque semaine, je vous propose 3 articles féministes à lire attentivement. Prenez des notes !

Pourquoi il faut en finir avec le fantasme sexiste et raciste de la “beurette”

Temps de lecture : 8 minutes

Rares sont les gens qui ne savent pas (au moins vaguement) ce que signifie “beurette”. Cependant, derrière un simple mot, se cachent des femmes et une communauté qu’on insulte et stigmatise. L’article revient sur le développement de ce terme et sur comment, dans un pays comme la France où de nombreuses personnes crient ouvertement leur rejet de la communauté maghrébine, ‘beurette’ est devenu un des mots le plus recherchés sur pornhub. Hypocrisie quand tu nous tiens…

Article de Cheek Magazine

Food : mélangeons les « genres » en cuisine

Temps de lecture : 10 minutes

Quand les stéréotypes de genre s’invitent jusque dans nos assiettes... Et oui, vous vous en serez doutés, les clivages féminin/masculin ne s’arrêtent pas aux jouets de nos enfants. Il est bon parfois de remettre les pendules à l’heure. Les hommes consomment plus de viande rouge, passent beaucoup moins de temps à faire la cuisine… Ce qui frappe le plus finalement c’est la charge mentale réservée aux femmes autour de l’alimentation. C’est généralement la femme qui s’occupe de penser aux repas de la semaine (et donc prépare la liste de course), c’est elle qui pense que c’est l’heure de se mettre à préparer à faire le repas “sinon on va manger à 14h !” … À nous de jouer pour que cela cesse !

Article de Influencia

Pour la justice portugaise, une femme de 50 ans a une sexualité "moins importante"

Temps de lecture : 7 minutes

En 1995, Maria Morais sort d'une opération gynécologique avec le vagin dévasté. Sa vie sexuelle est perturbée radicalement. Elle remporte le procès contre les médecins mais lors du jugement en appel demandé par les praticiens, ses dommages et intérêts sont revus à la baisse sous prétexte qu’à 50 ans, la sexualité d’une femme est moins importante… Histoire ahurissante (à lire en entier)

Article du Nouvel Obs