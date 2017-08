Les 3 articles féministes à lire cette semaine #16

Chaque semaine, je vous propose 3 articles féministes à lire attentivement. Prenez des notes !

Voici la femme qui permet aux réfugiées de vivre leurs règles normalement

Temps de lecture : 12 minutes

“Je suis une femme avant d’être une demandeuse d’asile” nous raconte Marina, réfugiée géorgienne. Cela paraît évident, et pourtant… Force est de constater que les coûts liés au genre féminin sont bien souvent passés à la trappe. Être une femme pauvre n’empêche aucunement d’avoir ses règles, ou de désirer prendre soin de son corps. L’association Bloody Glood Period collecte des dons de produits d'hygiène féminine et de toilette et les redistribue dans des centres dédiés. C’est une femme qui est à l’origine de la création de cette association. Rencontre.

Article de Buzzfeed

«Hermione Granger à l'école des sorciers», la vraie saga enfin dévoilée

Temps de lecture : 18 minutes

On reste sur buzzfeed (faut dire, ils nous gâtent cette semaine) et on découvre ensemble un remix de Harry Potter version féministe : Hermione Granger et le putain de patriarcat.

“Bien qu’elle ait lu que les femmes avaient tendance à moins prendre la parole en classe, Hermione n’en avait vraiment rien à carrer des rôles de genre assignés par une société sexiste.”

On adore !!!!

Article de Buzzfeed

TW * : viols, agressions sexuelles, menaces, scarifications. Pourquoi je ne ferai plus jamais confiance à la police ?

Temps de lecture : 5 minutes

Ça fait mal de lire ça et pourtant force est de constater que c’est monnaie courante. C’est décourageant parce qu’on en parle ouvertement aujourd’hui, de ce que c’est qu’être une femme, de ce qu’on doit faire (oui, les injonctions sont habituelles) si on se fait violer, menacer, agresser, harceler… Qu’en est-il de celles et ceux qui nous reçoivent ? Que doit-on faire quand les policiers ne nous prennent pas au sérieux et nous enfoncent ?

Article de Antipha

*en psychologie, un Trigger Warning est un avertissement qui prévient qu'une œuvre contient des éléments pouvant déclencher le rappel d'un traumatisme.