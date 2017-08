Les 3 articles féministes à lire cette semaine #17

Chaque semaine, je vous propose 3 articles féministes à lire attentivement. Prenez des notes !

Après 27 ans, une femme n’a plus aucune chance de trouver un mari en Asie

Temps de lecture : 5 minutes

En Asie, comme dans quasiment tout le reste du monde, de plus en plus de femmes font passer leur carrière avant le reste. Par le reste on entend, le mec, le mariage et les enfants. Cependant, la tradition reste beaucoup plus pesante dans ces pays qu’en Europe. Dans cet article, on découvre même qu’un mot a été inventé pour désigner les femmes célibataires de plus de 27 ans. Les hommes rêvent d’une femme plus jeune et docile. Celles qui gagnent bien leur vie, sont indépendantes et sûres d’elles les terrifient. Car une femme est là avant tout pour s’occuper de la maison et des parents et beaux parents quand ceux-ci vieilliront. Rencontre avec quelques “Sheng-nu” (“reste de femme” en chinois)...

Article de Le temps

Ce couple a décidé d’élever leur enfant en tant que « sexe neutre »

Temps de lecture : 3 minutes

Rencontre avec Star Cloud, enfant élevé en tant que “sexe neutre”. En gros, ses parents ont décidé de ne pas faire de son sexe biologique un mode d’emploi pour l’éduquer. On peut se désoler que ce ne soit pas un comportement plus fréquent et qu’il y ait besoin d’en faire un article parce que des parents ont décidé de ne pas genrer un enfant. Mais je préfère choisir de féliciter les parents en espérant que cela se diffuse tellement qu’on n'en fasse pas un événement. À vous !

Article du Tribunal du net

Comment la télévision façonne l’idéal féminin

Temps de lecture : 6 minutes

L’arrivée de la télévision dans des communautés isolées du Nicaragua montrent à quel point nos idéaux sont façonnés par notre environnement. Une étude menée par un anthropologue de l’Université de Neuchâtel montre que le contact avec ce média de masse a transformé peu à peu le modèle de la “femme idéale” qui était bien plus ronde avant que la télévision les abreuve d’images de femmes longilignes. Sans compter que l’impact des images peuvent être terrible sur les femmes concernées. Des études réalisées dans d’autres endroits (comme dans des communautés rurales des îles Fidji) montrent que les troubles du comportement alimentaires naissent et croissent en masse après l’arrivée du petit écran. Les femmes les plus belles sont celles dont on décide qu’elles le sont.

Article de Le Temps