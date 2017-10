Les 3 articles féministes à lire cette semaine #19

Chaque semaine, je vous propose 3 articles féministes à lire attentivement. Prenez des notes !

"Je suis noire, pas 'black'"

Temps de lecture : 7 minutes

Le passé colonialiste de la France se ressent partout ; le malaise vis-à-vis de celui-ci aussi. Ainsi, très souvent, quand une personne blanche se retrouve à décrire un homme ou une femme noir.e, elle utilise le terme “black”, comme pour euphémiser, comme si “noir” était une insulte ! Retour sur le pourquoi de l’utilisation de ce terme et explication de pourquoi ne pas l’utiliser par les concerné.e.s.

"Derrière 'Black-Blanc-Beur' se cache une certaine hypocrisie. Déjà, 'Blanc', c'est le seul mot en langue française."

http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/nos-vies-intimes/20170828.OBS3873/je-suis-noir-e-black-est-une-insulte.html?xtref=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F#https://www.facebook.com/

La Tchétchénie renvoie les femmes divorcées à leurs maris

Temps de lecture : 2 minutes

Le dirigeant tchétchène n’en finit pas de faire parler de lui et ce n’est toujours pas pour faire preuve d’intelligence. Ramzan Kadyrov affirme que l’écrasante majorité des enfants qui se radicalisent proviennent de famille dont les parents sont séparés. La solution ? Contraindre les femmes à retourner auprès de leurs maris (et non l’inverse hein sinon c’est pas drôle).

“Les séparations et les divorces sont signalés au comité pour l’harmonisation des relations conjugales et familiales grâce à une ligne confidentielle de délation, rapporteThe Independent. Les autorités convoquent ensuite les personnes concernées pour discuter des raisons de leur séparation, avant de les juger insuffisantes et de demander au couple de se remettre ensemble. “

À vomir…

https://www.marianne.net/monde/la-tchetchenie-renvoie-les-femmes-divorcees-leurs-maris

Un manuel scolaire représente enfin le clitoris correctement

Temps de lecture : 5 minutes

“En 2009, une enquête menée par la sexologue Annie Sautivet montrait que 84 % des filles de 13 ans ne savaient pas comment représenter leur sexe… Alors que 53 % des filles du même âge peuvent dessiner un sexe masculin.”

Pour la première fois, un manuel scolaire va nommer et présenter le clitoris correctement sur le schéma génital féminin. Les éditions Magnard ont tenu compte de l’appel de SVT Égalité et du buzz qui s’en est suivi. Ainsi cette année, ils présenteront le clitoris (qui mesure 11 centimètre, le saviez-vous ?) intégralement. Les autres éditions quant à elles, continuent de présenter un schéma partiel et erroné…

http://www.ouest-france.fr/sciences/un-manuel-scolaire-represente-enfin-le-clitoris-correctement-5209851