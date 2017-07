Les anecdotes de Cora #4

Ce soir on se couche moins bêtes !

J’ai l’habitude de me poser de questions abstraites, de passer des heures à lire des pages Wikipédia sur lesquelles personne n’a jamais mis un pied (ou un œil !) Du coup, j’ai décidé de vous partager un peu de ce que j’apprends…

Chaque semaine, je vous propose de revenir sur trois points (anecdotes, événements, bouleversements, histoires...) culturels, historiques, sociétaux ou encore scientifiques afin que vous vous couchiez moins bêtes (ou que vous brillez en société mais ça c'est votre affaire).

D'où vient le mot gazette ?

La gazette du jour s’il vous plaît ! Ce mot est utilisé pour évoquer un journal distribué dans la rue, qui parle notamment des faits divers ou faits d’actualités locaux. Pour les fans d’Harry Potter, il n’est pas sans vous évoquer le fameux “La gazette des sorciers”. Mais pourquoi appelle-t-on cette forme de journal ainsi ? Le mot “gazette” vient de l’italien “gazetta” qui était une petite pièce de monnaie que les habitants de Venise utilisaient pour acheter un mini journal, du même prix. Par la suite, ce mini journal prit le même nom que la monnaie.

Coup de fouet

Quel est le point commun entre un fouet et le Concorde ? Allez c’est facile ! Vous ne vous en doutiez peut-être pas mais quand le fouet claque, ce n’est absolument pas lorsqu’il heurte quelque chose… si ce n’est de l’air. L'extrémité de la lanière en cuir fend l’air plus vite que la vitesse du son (300m / seconde environ) et produit ainsi ce bruit sec. Plus de peur que de mal ?

Le monde entier est un cactus

(c’est bon vous avez la chanson dans la tête ?) Avant de vous lancer dans un karaoké, je vous mets au défi de répondre à cette question : quelles sont les 4 techniques mises au point par le cactus pour capter l’eau dans le désert ? Réponse dans une ligne.

1/ Les racines des cactus s’étalent à fleur de terre dans un rayon de… 50 à 100 mètres ! Sacré rayonnement !

2/ Ses épines piègent les moindres gouttes de rosée. Les épines, les aiguilles et les poils des cactus accrochent les gouttelettes de rosée, les regroupent en gouttes et conduisent l'eau jusqu'à la plante.

3/ Ils ne respirent que la nuit au travers de ses pores, limitant ainsi les pertes par transpiration.

4/ Le stockage de l’eau des cactus est au point : ainsi, le corps des cactus, leurs tiges et leurs feuilles sont très épais, car ils sont gorgés d'eau. On aimerait faire pareil...

À la semaine prochaine pour plus de questions encore !