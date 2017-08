Les anecdotes de Cora #5

Ce soir on se couche moins bêtes !

J’ai l’habitude de me poser de questions abstraites, de passer des heures à lire des pages Wikipédia sur lesquelles personne n’a jamais mis un pied (ou un œil !) Du coup, j’ai décidé de vous partager un peu de ce que j’apprends…

Chaque semaine, je vous propose de revenir sur trois points (anecdotes, événements, bouleversements, histoires...) culturels, historiques, sociétaux ou encore scientifiques afin que vous vous couchiez moins bêtes (ou que vous brillez en société mais ça c'est votre affaire).

Sensible Léonard !

Léonard de Vinci (qu’en temps que français vous ne pouvez que connaître !) travailla longtemps avec des sourds-muets. Il justifia son choix dans son Traité de la peinture en expliquant que les sourds sont autant capables de s’exprimer que les entendants (oui, on en doutait à l’époque) et même plus que ça, étant privés de la parole, il traduisent leurs sentiments par des gestuelles et des expressions faciales très particulières et singulières. Des modèles parfaits en somme !

La tête dans les nua… étoiles.

Certes l’Everest est un sacré sommet, mais pas fou non plus comparé aux points culminants de la planète Mars (l’Olympus Mons culmine à 21 kilomètres !). La Terre peut-elle avoir des plus grandes montagnes ? La réponse est non. La couche terrestre supporte le poids des montagnes. Plus celles ci sont élevées, plus leurs poids est conséquent et plus la pression subie par le socle terrestre est importante. Donc… les montagnes les plus hautes se trouvent sur les planètes où la gravité est la plus faible. Par conséquent, il n’y aura pas de montagnes de plus de 8000 mètres dans un futur proche !

Une baguette s’iou plaît!

Chaque jour en France, ce sont plus de 30 millions de baguettes qui sont vendues ! Mais savez-vous seulement pourquoi on les nomme ainsi ?

Autrefois, le boulanger faisait crédit pour ses clients, il comptabilisait l’achat de chaque pain par une entaille sur une baguette de bois ! Quant à l’origine même de la baguette, je vous propose de lire l’article fascinant de wikipédia et de découvrir que nous ne savons pas (et ne saurons sans doute jamais) comment le pain préféré des français est né !

À la semaine prochaine pour plus de questions encore !