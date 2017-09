Les anecdotes de Cora #8

Ce soir on se couche moins bêtes !

J’ai l’habitude de me poser de questions abstraites, de passer des heures à lire des pages Wikipédia sur lesquelles personne n’a jamais mis un pied (ou un œil !) Du coup, j’ai décidé de vous partager un peu de ce que j’apprends…

Chaque semaine, je vous propose de revenir sur trois points (anecdotes, événements, bouleversements, histoires...) culturels, historiques, sociétaux ou encore scientifiques afin que vous vous couchiez moins bêtes (ou que vous brillez en société mais ça c'est votre affaire).

Au pied de la muraille

L’expression “mettre quelqu’un au pied du mur” signifie le mettre dans une situation où il est obligé de s’engager pour confirmer ses dires, il ne peut pas se dérober !

Selon le TLFI, cette expression date de 1590, mettre au pied du mur (qui se disait aussi "réduire au pied du mur") vient des combats d'escrime où on amenait l’adversaire à l'épée jusqu'à ce qu'il soit adossé au mur et ne puisse plus s’échapper.

Selon d’autres sources, cette expression viendrait du XVème siècle où elle était utilisait sur les champs de bataille, lors de la prise de fortifications. C’était au pied de la muraille qu’on jugeait si la personne était capable de l’escalader et de la prendre !

La fleur de Louis

L’emblème de la royauté, la fleur de lys est un des plus anciens au monde. Pourtant elle ne représente pas en réalité une… “fleur de lys” (qui n’a pas grand chose à voir). Elle s'apparenterait plutôt à une fleur d’iris (Iris pseudacorus très exactement) , la préférée du roi Louis VII. Retenue comme “la fleur de Louis” (à prononcer Louisse) cette fleur a donc pris le nom qu’on lui connaît désormais. Fou non ?

“J’ai horreur des olives noires”

Rares sont ceux qui ne font pas montre d’une préférence entre les olives noires et les olives vertes ! Et pourtant… Saviez vous qu’elles proviennent du même arbre ? (spoil : l’olivier)

Mais pourquoi ces couleurs différentes alors ? Tout simplement parce que les olives vertes sont des olives pas encore mûres. Lorsqu’elles sont totalement mûres elle prennent la couleur noire !

À la semaine prochaine pour plus de questions encore !