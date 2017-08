Les principaux acteurs de Game of Thrones classés par taille

Le moins qu'on puisse dire c'est que la grandeur en centimètre n'est pas toujours représentative de la grandeur des personnages...

Ce n'est pas toujours aisé de deviner la taille réelle des acteurs des séries que l'on suit, d'autant que le cinéma est habile à masquer les différences, dans un sens comme dans l'autre. Le site Bored Panda a publié récemment une galerie photo de chaque acteur, dans l'ordre croissant de leur taille.

On vous les remet ici, sans les photos, par groupe ! Il y a 81 cm entre le plus grand et le plus petit des comédiens de Game of thrones !

Vous allez avoir des surprises !