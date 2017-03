Magnifique deuxième vie pour ces bouteilles en plastique

Quand le recyclage débouche sur des réalisations extraordinaires...

On en a déjà vu des tas de projets de recyclages impressionnants, mais l’artiste tchèque Veronika Richterová pousse le concept au sommet de son art.

Cette dame est passée maître dans l'art d'utiliser la chaleur pour tordre, vriller, découper les bouteilles plastiques afin de leur donner une forme plus naturelle. Les eaux pétillantes et autres sodas polluants se transforment alors comme par magie en cactus, en fleurs, en suspensions lumineuses...

«Pendant mon séjour à Paris, je vivais dans un appartement non meublé, alors nous buvions du vin à partir de verres fabriqués par mes soins à partir de bouteilles en plastique. J'ai des thèmes préférés comme les plantes, les palmiers, les miroirs, les meubles et les animaux sur lesquels je continue de revenir et que je développe périodiquement, mais ce que j'adore, ce sont des lampes et des lustres en cristal"

Forte de ses dizaines d'années d'expérience, Véronika Richterovà a publié ses ouvrages sur l'histoire et l'utilisation du plastique selon les différents pays.

"Mon PETART a commencé quand, par hasard, j'ai chauffé une bouteille et découvert ses propriétés intéressantes et le potentiel qu'il avait comme un matériau pour un sculpteur"

En plus de faire de l'art en PET, elle accueille un musée PET-ART, où elle collectionne des bouteilles de partout dans le monde. Actuellement, le musée accueille environ 3000 pièces de 76 pays.