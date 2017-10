Mon coup de coeur pour RuPaul's Drag Race

Grâce à Netflix, j'ai découvert cette téléréalité américaine. Et j'adore !

A force de farfouiller sur Netflix, on tombe parfois sur de véritables pépites. Par pure curiosité, j'ai décidé de jeter un oeil à RuPaul's Drag Race. Le principe de cette émission façon téléréalité ? Elire la prochaine Drag Queen, à travers différentes épreuves : couture, maquillage, humour, danse… Mais aussi du lyp sinc !

Sur le coup, je me suis dit que j'allais juste regarder un ou deux épisodes… Et je suis devenue accro. J'ai dévoré les saisons présentes sur Netflix, et je n'attends qu'une seule chose : que les autres soient vite, vite ajoutées.

Mais pourquoi ce coup de coeur, au juste ? Tout simplement parce qu'il s'agit d'un programme complet, qui fonctionne sur le même type qu'Ink Master (que j'adoooore), mais avec un petit côté Cousu Main (coucou Cristina Cordula), le tout mélangé à énormément d'humour, mais aussi beaucoup d'émotion.

Car les drag queens qui participent à l'émission ne sont pas que des personnages hauts en couleur. Ils ont subi l'homophobie, le racisme. Certains souffrent du Sida, d'autres ont choisi la voix de la transition pour se sentir enfin bien dans leur peau. Certains ont été abandonnés par leurs familles. D'autres craignent la réaction de leurs proches lorsqu'ils découvriront leur activité. Le mélange d'humour et d'émotion est parfaitement dosé. Impossible de ne pas enchaîner les épisodes !