Nous n’étions pas si loin de Despacito !

Cet été « Despacito » est devenu le clip le plus vu de l’histoire de YouTube, certes, mais cet été fût aussi le moment de la révélation pour moi : les musiques des spectacles de rue sont restées bloquées en 2011.

Eh oui, une ambiance de village balnéaire, quelques danseurs et c’est parti. Vous tendez l'oreille pour connaitre les musiques sur lesquelles vont se dérouler les festivités et là vous réalisez qu'elles figurent toutes dans le top 50 de l'année 2011. Reportage.

LMFAO - Party Rock Anthem

Impossible pour un groupe de spectacle de rue qui se respecte d’espérer tirer quelques euros des touristes qui l’observe sans se déhancher sur LE tube planétaire de l’été 2011. PARTY ROCK IS IN THE HOUSE TONIGHT.

Yolanda Be Cool & DCUP - We No Speak Americano

Maintenant que vous avez compris le principe je vous invite à enfiler vos tongs et vous (re)coller dans le crâne ce hit des australiens de Yolanda Be Cool. Au cas où vous ayez échappé aux spectacles de rue et à l’année 2011, ce titre est dans la B.O. du film Madagascar 3 ou dans le jeux vidéo Just Dance 4.

Michel Teló - Ai Se Eu Te Pego (Assim você me mata)

Très utile pour un moment de transition plus calme dans le show des danseurs ou pour récolter l’argent dans le chapeau, le hit du brésilien est un incontournable depuis ce fameux été 2011. On rappellera, juste au cas où, que ce tube de « loveur » consiste à répéter un nombre incalculable de fois « Ah si je t'attrape, ah ah si je t'attrape » …

Pitbull (feat. Ne-Yo, Afrojack & Nayer) - Give Me Everything

On poursuit sur la pente un poil lourdingue et pas franchement féministe des tubes de l’été sur lesquels la plupart d’entre nous dirons avoir dansé sans comprendre les paroles. S’il fallait un maître dans ce style ce serait peut-être Pitbull dont le hit « Give my everything » est toujours au top (selon notre enquête approfondie des spectacles de rue).

Black Eyed Peas - Don't Stop the Party

Enfin, que serait un spectacle de danse estival bloqué en 2011 sans les Black Eyed Peas ? Leur album The Beginning avait tellement tout éclaté cette année-là que vous avez sans doute mangé et remangé leur troisième single « Don’t stop the party », sorti juste avant l’été. Désolé (ou pas) si cet article vous cause quelques relents d’indigestion.

Si vous pensez que j’en fais trop et que vous voulez continuer à nier l’importance de l’été 2011 sur l’offre culturelle estivale de tous les villages côtiers de France depuis cette année-là, très bien. Mais dites-vous quand même que vous avez peut-être aussi dansé sur « Vamos a la playa » de Loona, « J’aimerais trop » de Keen’V ou encore « Laisse tomber tes problèmes » de Collectif Métissé. Eh ouais.