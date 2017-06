Opération retour sur Terre pour l’astronaute Thomas Pesquet !

16h10, vendredi 2 juin 2017, l’astronaute français Thomas Pesquet a atterri au Kazakhstan. Il y a quelques jours, il avait livré en vidéo les réflexions inspirées par son séjour dans l’espace.

Cette arrivée sur Terre est le terme d’un voyage de plus de 6 mois dans l’espace ! Avec son compagnon russe Oleg Novitski, Thomas Pesquet a atterri hier après-midi, comme prévu, dans les steppes du Kazakhstan. Il aura fallu 3h30 aux deux hommes pour revenir de la Station Spatiale Internationale.

Il était 9h30 du matin que Thomas Pesquet et Oleg Novitski ont pris place dans le module Soyouz. La capsule s’est ensuite détachée de la Station à 140 km de la Terre, puis elle est entrée dans l’atmosphère à plus de 27 000 km/h, phase la plus délicate de son atterrissage. A 10 km du sol, un énorme parachute s’est déployé, provoquant une forte décélération, avant que la capsule ne se pose. Toutes les images montrant les différentes étapes du parcours de Soyouz sont émouvantes : l’homme et ses machines sont si fragiles dans l’immensité du ciel ! Dès son arrivée, Thomas Pesquet a pu joindre sa compagne au téléphone et a reçu les félicitations du président Emmanuel Macron. Les deux astronautes ont été rapidement pris en charge par les services de santé chargés de surveiller leur réadaptation à la pesanteur terrestre et leur état de santé après leur séjour dans l’espace.

Parti rejoindre la Station depuis le 17 novembre 2016, Thomas Pesquet peut être fier de toutes les données scientifiques qu’il a collectées au cours de sa mission. A deux reprises, il a effectué avec succès des sorties extravéhiculaires en compagnie de l’astronaute Robert Shane Kimbrough pour faire des travaux de réparation et d’entretien.

Mais en dehors de la réussite de ses objectifs d’astronaute, Thomas Pesquet sera parvenu à réunir un public nombreux, fasciné par son aventure. C’est qu’il n’a pas cessé de transmettre des images tout au long de son voyage, profitant de la vitalité des réseaux sociaux. Grâce aux nombreuses photos qu’il a publiées, il a permis à tous de voir la Terre sous un angle nouveau. Certains de ces clichés sont propices à la rêverie et nous montre une géographie haute en couleurs. D’autres nous exposent clairement les questions fondamentales quant à l’avenir de notre planète.