Participez au Vélotour, pour découvrir un Paris insolite en famille et en vélo !

Le VéloTour est de retour le 11 juin prochain avec un parcours plein de surprises !

Connaissez-vous le principe du VéloTour ? Il s'agit d'un événement organisé par VéloTour Paris, en partenariat avec SNCF Réseau, qui propose différents parcours cyclo-ludiques accessibles aux petits comme aux grands. Le 11 juin prochain, vous pourrez parcourir entre 15 et 20 kilomètres à vélo et traverser des lieux exceptionnellement ouverts pour l'occasion.

Cette année, la boucle se fera du côté des 12ème et 13ème arrondissements de Paris. On vous dévoile le parcours ?

Au programme 2017 :

Des lieux d’exception comme le Château de Vincennes mais aussi des lieux plus insolites tels que Ground Control, l’école nationale d’architecture Paris Val de Seine ou le centre équestre UCPA. Les cyclistes auront la chance de pouvoir traverser également la Gare de Lyon, les Frigos ou encore le très original Musée des Arts Forains pour une escapade hors du temps...

Enfin, pour faire un clin d'oeil à Paris 2024, le peloton traversera l’INSEP, l’Institut national du Sport, de l'Expertise et de la Performance, là où sont fabriqués nos grands champions français. Petits et grands pourront même croiser quelques athlètes en passant intégralement par la fameuse Halle Maigrot et en y effectuant une boucle longue de 2 kilomètres.

La SNCF Réseau Île-de-France sera mobilisée pour la sécurité aux abords des voies ferrées. Le VéloTour s'engage aussi pour promouvoir le bon respect du code de la route et les bonnes pratiques du vélo en ville.

Dépêchez vous de vous inscrire !

Fort du succès de l’année passée, 8 000 personnes sont attendues cette année. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 6 février dernier. Le nombre de place est limité, il n'y en aura pas pour tout le monde !

Enfant – de 12 ans > 5 à 10 euros

Adulte + de 12 ans > 12 à 20 euros

Gratuit pour les demandeurs d’emploi, titulaires du RSA et personnes atteintes d’un handicap

Inscriptions sur www.velotour.fr/paris

VÉLOTOUR en chiffres

200 000 : Nombre de participants cumulés depuis 2006 dont 8 700 sur Paris en deux éditions

5 : Nombre de villes accueillant l’événement en 2017 : Orléans le 28 mai, Paris le 11 juin, Dijon le 03 septembre, Le Havre le 24 septembre & Marseille le 15 octobre

550 : le nombre de sites visités à vélo lors des éditions précédentes dont Roland Garros, les Imprimeries de La Provence, le Stade Vélodrome...