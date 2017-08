Quels sont les albums les plus vendus de tous les temps ?

Le roi de la pop porte bien son nom !

Le site RIAA.com publie le classement des albums les plus vendus de tous les temps et permet de savoir combien les artistes les plus plébiscités par le public ont écoulé de disques au cours de leur carrière.

Pour vous permettre d'y voir plus clair voici le TOP 10 des albums les plus vendus de tous les temps :

1. Michael Jackson — "Thriller"

32 millions d'unités

2. Eagles — "Their Greatest Hits (1971-1975)"

29 millions d'unités

3. Billy Joel — "Greatest Hits Volume 1 & Volume 2"

23 millions d'unités

4. Led Zeppelin — "Led Zeppelin IV"

23 millions d'unités

5. Pink Floyd — "The Wall"

23 millions d'unités

6. AC/DC — "Back In Black"

22 millions d'unités

7. Garth Brooks — "Double Live"

21 millions d'unités

8. Fleetwood Mac — "Rumours"

20 millions d'unités

9. Shania Twain — "Come On Over"

20 millions d'unités

10. The Beatles — "The Beatles" ("The White Album")

19 millions d'unités

Un peu de manière aléatoire, les plus romantiques sachez que la BO de The Bodyguard interprétée par Whitney Houston se hisse en 16ème position avec 17 millions d'albums écoulés.

Info un peu étonnante, on retrouve à la 29ème position le groupe qui a bercé l'adolescence de nombreuses jeunes femmes, les Backstreet Boys avec leur album éponyme sorti en 1996, en tout ce sont pas moins de 14 millions de CD qui ont été vendus. Mais le plus fou, c'est qu'ils sont aussi à la 36ème place du classement avec "Millennium" qui s'est vendu quant à lui à 13 millions d'exemplaires.

Pour ceux qui aiment les chiffres, en 30ème position, il y a “21” d’Adele. Et sinon que les fans de Britney se rassurent, elle se situe juste après la chanteuse britannique grâce à son album "Baby One More Time" écoulé à 14 millions d'exemplaires.

La groupie de Céline Dion qui sommeille en moi a pu remarquer que la chanteuse canadienne est évidemment présente dans ce classement grâce à ses albums Falling Into You, qui s'est vendu à 11 millions d'exemplaires, et Let's Talk About Love, écoulé à 10 millions.

L'intégralité de la liste des 100 albums les plus vendus est accessible juste ici.

Alors, ce classement vous étonne ?