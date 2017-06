Révise tes maths avec Mathrix !

Le bac et le brevet approchent à grands pas ! Avec le site Mathrix, organise tes révisions sans stress.

A l’origine de ce projet, on trouve Filipi Cabalzar et Julien Schneider, deux Bachelors en Mathématiques de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. Pas de doute : la bosse des maths, ils l’ont bien, ces deux-là ! Filipi, c’est le gars très motivé et motivant qui présente toutes les vidéos. Julien, lui, est à la technique. Tous deux ont eu l’idée de concevoir un site et une chaîne Youtube de soutien scolaire, faciles d’accès et interactifs. Et gratuitement en grande partie ! L’abonnement Premium (mensuel ou annuel) permet d’accéder à des activités supplémentaires sur le site. Tout le reste : c’est free !

Voici tout ce que Mathrix peut te proposer.

Les cours

Sur le site, on trouve les cours en mathématiques pour toutes les classes de la 5ème à la terminale (L, ES et S), accompagnés d’exercices simples qui vérifient la compréhension des notions.

Les cours sont présentés sous la forme d’une vidéo d’une dizaine de minutes. Filipi y reprend les points de cours fondamentaux sur des supports qui ressemblent fort aux fiches qu’on peut se constituer en tant qu’élève. Il donne aussi toutes sortes de petits trucs pour mieux retenir. On peut utiliser le soutien de ces cours pour revoir les connaissances progressivement tout au long de l’année, comme pour une période de révision pour les classes à examen.

Les fonctionnalités du site permettent de repérer où on en est et de marquer ce qui est à reprendre ou ce qui est acquis.

Ce qui est très sympa dans leur approche, c’est que tu te choisis toi-même tes objectifs journaliers. A mesure que tu écoutes les vidéos et fais les exercices, tu progresses vers ta cible. Cela permet de visualiser ton évolution.

Sur la chaine Youtube de Mathrix, tu peux retrouver les vidéos des cours de maths, mais aussi des vidéos de cours en SVT ou Physique-Chimie.

Les vidéos «Bac TV»

Depuis le mercredi 31 mai, chaque soir à 19h, Filipi te donne rendez-vous pour traiter un exercice de sujet de bac. Ça commence toujours par un sujet de section ES, qui est suivi par un sujet de section S. En 4 soirées, la totalité d’un sujet est traitée. En même temps que le sujet est décortiqué en direct, Julien assure le suivi du chat.

Les vidéos « Mode Machine »

En plus d’être un site de travail scolaire dynamique et amusant, Mathrix t’offre aussi des vidéos qui donnent des méthodes d’apprentissage et des conseils de développement personnel. Sur le site comme sur la chaîne Youtube, tu peux trouver toutes les bonnes idées de Filipi pour gagner en confiance en soi et en motivation. Et il est plutôt convaincant quand il parle de son Mode Machine !

Pour soutenir le projet de Filipi et Julien, il suffit de partager leur concept, et pourquoi pas, de leur faire une donation sur le site de Tipeee. Ça leur permettrait dans un premier temps d’acquérir du matériel pour faire des vidéos pros, puis d’assurer plus de contenus vidéos. Aujourd’hui il y a déjà près de 550 vidéos en ligne !

La grande force de Mathrix, c’est d’être capable de présenter des notions scolaires sur des supports attrayants et clairs. Alors si tu es en plein préparatifs de bac, n’hésite plus : fonce en Mode Machine sur Mathrix !

Correction gratuite de sujets du bac jusqu'au 25 juin !

Super info pour les ados : du 31 Mai jusqu’au 25 Juin, ils organisent tous les soirs à 19h un live sur youtube pour les futurs bacheliers où ils corrigent gratuitement des sujets BAC.L’événement a beaucoup de succès avec plus de 400 élèves en simultanés qui les suivent.Toutes les infos sont ici : https://www.youtube.com/watch?v=PrpXix4noyo&t=177s