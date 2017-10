Séries TV : Celles qui reprennent en Septembre

Le sujet est difficile, mais il faut en parler : l’été est fini.

On connaît tous le refrain « Retour à la routine, aux blues du dimanche soir, et aux lundis interminables ». Mais si on choisit de relativiser et de voir le verre à moitié plein, on réalise vite que la rentrée, ce mot que l’on a en horreur, nous amène tout de même quelques consolations dont le sacro-saint retour de nos séries préférées. Découvrons les reprises les plus attendues.

Narcos - Saison 3 : 1er Septembre, sur Netflix

Inspirée de faits réels, la fameuse série sur l’univers des cartels et des narcotrafiquants, revient pour une 3e saison. Suite à la fin de la saison 2 qui laissait présager un nouvel ordre en place, la nouvelle saison promet une ambiance à couteaux tirés.

American Horror Story Cult (Saison 7): 5 Septembre, sur FX

La célèbre série de Ryan Murphy revient pour une septième saison et une nouvelle histoire aussi terrifiante qu’angoissante. Dévoilé il y a quelques temps le pitch de départ révèle que le récit a pour point de départ le soir de la victoire de Donald Trump aux présidentielles. Il sera aussi question de clowns, de la phobie qui en découle et de partisans du nouveau président américains…

You’re the worst - Saison 4 : 6 Septembre, sur FXX (US) et Canal Plus Séries

La comédie romantico-déjantée mettant en scène la relation tumultueuse (ou toxique) de Gretchen et Jimmy fait son retour avec une saison qui s’annonce pleine de rebondissements. La saison dernière nous avait offert un final quasi apocalyptique pour chacun de nos personnages, dont les rapports risquent de se révéler plus tendus que jamais…

Fear The Walking Dead - Suite Saison 3 : 10 Septembre, AMC (US) et Canal Plus Séries

Débarqué il y a deux ans, le prequel / spin off (le débat n’a pas encore donné de vainqueur) de la série aux mille zombies continue sa troisième saison après un break estival.

Outlander - Saison 3 : 10 Septembre, sur Netflix

L’attente semblait interminable mais les impatients peuvent à présents se réjouir de retrouver Jamie, le bel écossais (avis totalement objectif) et Claire, toujours aussi tiraillée entre deux époques, deux mondes, et deux hommes.

The Mindy Project - Saison 6 : 12 Septembre, sur Hulu (US)

L’hilarante série de Mindy Kaling revient pour une 6e et dernière saison. Dans ce chapitre final, on pourra observer la nouvelle vie de notre excentrique gynécologue, qui doit à présent s’adapter à son nouveau statut de femme mariée. A côté de ça on pourra bien sûr compter sur le reste de la bande Shulman & Associates pour une bonne dose d’absurdité.

Gotham - Saison 4 : 21 Septembre, sur Fox (US) et sur MyTF1 en US+24

Initialement prévue pour le 28 septembre, la date de reprise de la série prequel de Batman a finalement été avancée par FOX, pour le plus grand plaisir des fans. Dans cette quatrième saison nommée « Dawn of night », la liste de vilains de Gotham se voit enrichie d’un nouveau nom : l’Epouvantail…

Transparent - Saison 4 : 22 Septembre, sur Amazon Prime Video

Produite par Amazon Studios et fraîchement renouvelée pour une saison 5, la série de Jill Soloway saluée par la critique, continue de faire son chemin et d’abaisser les barrières. Pour rappel Transparent nous raconte l’histoire de ce père qui, lors d’une réunion de famille, annonce à ses enfants son désir de changement de sexe quand ces derniers s’attendaient à une discussion concernant l’héritage…

La fête à la Maison, 20 ans après - Saison 3 : 22 Septembre, Netflix

Le rêve se poursuit pour ce revival de la série phare des années 80. Fortement plébiscitée, lors deux dernières saisons, la 3e saison continuera de suivre les nouvelles aventures de DJ Tanner-Fuller à présent maman de 3 garçons, suite à son ré emménagement dans la demeure familiale aux cotés de sa sœur Stéphanie et bien sûr sa meilleure amie Kimmy (également maman d’une fille). Une maison de plus en plus remplie et un quotidien tout aussi mouvementé au programme de cette saison 3 !

The Big Bang Theory - Saison 11 : 25 Septembre, sur CBS (US) et Canal Plus Séries

Nos geeks préférés sont de retour dans une saison 11 ! La vie change pour nos protagonistes, qui doivent à présent faire face aux challenges de la vie d’adulte. Le dernier épisode de la saison 10 s’était conclu sur une grande déclaration. Inutile de préciser que nous avons hâte de découvrir la suite des évènements ! A noter que le mois de Septembre est aussi celui du début de Young Sheldon, qui se penche sur la jeunesse de notre agoraphobe favori.

This Is Us - Saison 2 : 26 Septembre, sur NBC (US) et Canal Plus Séries

Après une première saison sous des auspices plus que favorables, la phénoménale série de l’année nous réserve une saison qui s’annonce comme pour la précédente, pleine d’émotion. Après des révélations en pagaille, on retrouvera les triplés Randall, Kate, Kevin et leur proches et nul besoin de préciser que les mouchoirs seront probablement de rigueur…

Brooklyn Nine-Nine - Saison 5 : 26 Septembre, sur Fox (US) et Canal Plus Séries

Les péripéties des excentriques inspecteurs du commissariat de Brooklyn continuent. La saison 4 s’était terminée sur une décision de justice malheureuse pour deux de nos protagonistes. Ils débuteront donc la saison 5 derrière les barreaux alors que leurs coéquipiers s’efforceront surement à trouver une solution pour les sortir de cette situation.

Empire - Saison 3 : 27 Septembre, sur Fox (US)

Après s’être terminée sur un cliffhanger, la fin de la saison 3 avait soulevé moult questionnements et réveillée l’impatience des fans. La dernière scène révélait l’apparente amnésie de l’un des personnages principaux et les visages choqués de son entourage. Une chose est certaine, nous retrouverons la famille Lyon dans la tourmente, face à des ennemis toujours aussi nombreux.

(How To Get Away With) Murder - Saison 4: 28 Septembre, sur ABC (US)

Le cauchemar continue pour Annalise Keating et ses étudiants, à présent en plein deuil suite à la saison dernière. Pour cette saison 4, on peut quoiqu’il en soit, compter sur Shonda Rhimes pour faire ce qu’elle fait le mieux, un show plein de suspense, sans aucun répit pour nos personnages.

Grey’s Anatomy - Saison 14 : 28 Septembre 2017, ABC (US) et MyTF1 en US+24

Autre bébé de Shonda Rhimes, Grey’s Anatomy revient avec une 14e saison qui nous replongera dans le quotidien de nos héros du Seattle Grace, entre drames personnels et professionnels. La nouvelle saison s’annoncerait cependant plus légère, plus amusante et même « plus sexy » selon l’un des acteurs de la série. Quoi qu’il arrive, ne vous méprenez pas, Grey’s Anatomy étant une série dramatique sur fond médical, quelques larmes sont toujours à prévoir…

Allez, bonne reprise et bon mois de septembre !