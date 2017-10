Star Trek Discovery : Le grand retour de Star Trek à la TV

Il aura fallu patienter plus de 10 ans pour que la mythique série revienne sur le petit écran.

Vous avez sans doute l’impression d’entendre parler de Star Trek tous les ans, et ce n’est pas totalement faux. Mais bien que Star Trek soit sans aucun doutes l’un des univers fictifs les plus immenses créés à ce jour (TV, cinema, romans, BD, jeux videos, fan fictions), l’histoire de cette franchise reste intimement liée à la télévision, support de ses grands débuts en 1966. Après 5 séries à son actif et la fin de Star Trek Entreprise en 2005, la franchise signe son grand retour avec Star Trek Discovery, diffusée dès le 25 Septembre. Voici quelques infos sur l’une des séries de Science-Fiction les plus attendues.

La série est diffusée sur CBS aux Etats Unis mais sera disponible en US+ sur Netflix en France. La série étant diffusée le dimanche aux US, elle sera disponible sur Netflix tous les lundis !

Star Trek Discovery est un prequel. L’histoire se tient 10 ans avant l’ère des Capitaines Kirk et Spock et du vaisseau Entreprise

Du coup, pas besoin d’être un spécialiste ou un fan de la première heure pour regarder Star Trek Discovery, tout étant nouveau dans cette série, les non-initiés découvriront comme les autres, les origines de la saga mythique

Tout est nouveau sauf une chose, la menace reste la même pour nos amis de Starfleet : les Klingons

Dans Star Trek Discovery, c’est à la lieutenant Michael Burnham qu’incombera la lourde tâche de mettre à la guerre contre les Klingons. Oui, LA lieutenant, bien que son nom puisse laisser supposer un personnage masculin, ne vous y trompez pas, c’est bien une héroïne, interprétée par Sonequa Martin-Green (The Walking Dead) qui sera aux commandes !

Selon le producteur exécutif Alex Kurtzman, l’importance du personnage de Michael Burnham s’explique par ses connaissances sur l’ennemi. Etant une experte en races extraterrestres, particulièrement intéressée par les Klingons (pour des raisons obscures), elle obtient un rôle prépondérant dans le conflit.

Les showsrunners Aaron Harberts et Gretchen J Berg disent s’être inspirés de Game Of Thrones pour construire l’histoire, ils ont récemment déclaré qu’un personnage clé pourrait mourir n’importe quand !

La nouvelle série entend poursuivre l’héritage des productions Star Trek précédentes, en termes de mixité et de diversité. Dans la lignée de la lieutenant Uhura, interprétée par Nichelle Nichols en 1966 (époque où une femme de couleur ne pouvait prétendre à ce genre de rôle à cause des lois ségrégationnistes), Sonequa Martin-Green a déclaré sa fierté d’être « la première femme noire dans le rôle principal d’une série Star Trek). Et ce n’est pas tout ! On compte également au casting Michelle Yeoh qui interprète le Capitaine Philippa Gorgiou à la tête du vaisseau Discovery, rôle pour lequel elle garde d’ailleurs son accent malaisien !

Dans le même esprit de diversité, la série présente le lieutenant Stamets (interprété par Anthony Rapp), le premier personnage ouvertement gay de la franchise.

La saison sera diffusée en deux parties : du 25 Septembre au 5 novembre pour la première, puis à partir janvier 2018 pour la seconde.

Une saison 2 serait déjà envisagée !

Voilà pour l’essentiel ! Sinon vous pouvez toujours jeter un coup d’œil la magnifique bande annonce pour vous faire une idée plus précise de ce nouvel opus !