The Bold Type, ma nouvelle série coup de coeur

Une série où la solidarité féminine est de mise, et où la presse féminine n'est pas décrite comme un repaire de pestes ? Je prends !

Des séries, il y en a des dizaines et des dizaines. Difficile de faire le tri dans les nouveautés de chaque saison ! Mais si vous êtes à la recherche d'une série girly qui met du baume au coeur, elle est toute trouvée : lancez-vous dans The Bold Type.

Cette nouveauté a débarqué aux Etats-Unis en juin dernier, sur la chaîne Freeform. Elle vient tout juste de s'achever, et a déjà remporté un joli succès. Le thème ? Le journalisme, et plus précisément la presse féminine, puisqu'elle est inspirée par Joanna Coles, l'ancienne rédactrice en chef du magazine Cosmopolitan.

La série suit trois jeunes femmes. Jane, une jeune journaliste qui rêve de faire ses preuves, Kat, cheffe des réseaux sociaux, et Sutton, une assistante qui ne rêve que d'une chose : devenir styliste. Toutes trois travaillent pour le magazine Scarlet, et leur amitié est plus forte que tout : elle va les aider à traverser bien des épreuves ! Que ce soit le chamboulement dans la vie de Kat quand elle va tomber amoureuse d'une femme, les difficultés de Sutton qui sort avec l'un des grands pontes du magazine, ou les déboires de Jane, qui peine à trouver sa place en tant qu'auteure.

Côté casting, on retrouve Katie Stevens, ancienne candidate d'American Idol et star de la série Faking It, Aisha Dee, vue dans Sweet/Vicious, ou encore Meghann Fahy, qui a fait des apparitions dans Gossip Girl ou encore Chicago Fire.

Contrairement à d'autres séries (humhum GOSSIP GIRL) qui mettent en scène des groupes de filles, ici, la solidarité est de mise. Pas de coups en douce, les trois héroïnes sont toujours prêtes à se soutenir... Mais aussi à hausser le ton quand elles pensent que l'une d'entre elle fait une bêtise ! Ce genre d'ambiance pas du tout peste est décidément très agréable. A ne louper sous aucun prétexte !