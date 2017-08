Trois séries pour la rentrée

Vous ne savez plus quoi visionner ? On a des propositions !

Qui dit rentrée, dit reprise des bonnes habitudes, non ? Si vous faites partie de ces personnes pour qui une routine séries bien établie est une composante indispensable de ces « bonnes habitudes », voici 3 nouveautés du petit écran à intégrer, afin de combler le manque laissé par les saisons qui viennent de se terminer (même si rien ne pourra extirper certains de leur blues post Game of Thrones…)

Will

Débarquée en juillet dernier sur les écrans américains, la série nous ramène dans le Londres du 16e siècle, animé par la fièvre du théâtre. C’est dans cette cité frénétique que débarque Will, jeune auteur passionné (campé par Laurie Davidson), plus connu aujourd’hui sous le nom de William Shakespeare. La compétition fait rage mais notre héros est prêt à tout pour se faire une place.

On tente parce que : Bien que l’idée ne soit pas nouvelle (le film de John Madden, Shakespeare in Love s’était penché sur les amours du poète), le pitch n’en est pas moins original et intriguant. D’une part car William Shakespeare étant l’une des figures qui relève à la fois du symbole et du mystère, difficile de rester totalement indifférent à l’idée d’une série qui serait centré sur la genèse et la jeunesse du génie. D’autre part et dans ce cas présent, pour le style contemporain totalement assumé de la série qui n’est pas sans rappeler les productions de Baz Luhrrman telles que Moulin Rouge ou Romeo+Juliette sur lesquelles Craig Pearce, créateur de Will a collaboré. Une signature très reconnaissable qui cette fois nous plonge dans une ville londonienne d’antan et ambiance plutôt rock, sur fond de musique moderne.

Midnight, Texas

La série a fait son entrée cet été, sur la chaîne CBS aux Etats Unis et une chose est sûre, le pitch est plutôt séduisant. Nichée dans les terres reculées du Texas, Midnight est une petite ville dans laquelle les habitants tentent de combattre les menaces extérieures provenant de gangs de motards, de policiers suspicieux et même de leur propre passé…Une ville où votre voisin pourrait être un vampire, une sorcière, un loup-garou. C’est ce que va vite découvrir Manfred (interprété par François Arnaud) nouvel arrivant, aux facultés tout aussi hors du commun.

On tente parce que : Le point de départ de l’histoire est loin d’être rebutant (à moins bien sûr d’être réfractaire au genre ou à la thématique). Ajoutons à ça que la série est une nouvelle adaptation des romans de Charlaine Harris, référence du genre, dont le premier roman adapté donna naissance à la célèbre série True Blood. Les fans de cette dernière seront sans doute charmés par Midnight, Texas, qui regorge à son tour d’intrigues, de créatures paranormales et de secrets. Frissons garantis ! La chaîne SYFY diffusera prochainement la série en exclusivité en France.

Dynasty

Non, vous ne rêvez pas. Le feuilleton mythique des années 80 revient sur les écrans. On ne le sait que trop, la tendance est aux reboots à Hollywood, et ce depuis quelques années. Les soap operas n’auront pas fait exception puisque Dynasty « remis au goût du jour, version 2017 » suivra (comme à l’époque) les vies surdimensionnées des Carrington et des Colbys, les deux familles américaines les plus riches. L’intrigue de départ : Héritière de la famille Carrington, Fallon revient au domicile familial afin d’être nommée au poste de nouvelle PDG de la société de son père. Une fois de retour, elle apprend les récentes fiançailles de son père avec Cristal Flores, secrétaire travaillant avec lui. Persuadée que cette dernière ne s’intéresse qu’à la fortune familiale, Fallon s’efforcera de découvrir les secrets de Cristal, bien décidée à contre-attaquer…

On tente parce que : Cela promet d’être absolument scandaleux (sensationnel si vous préférez) ! Grosse production, Dynasty présente une bande annonce qui nous en met plein la vue, et qui laisse présager une série mêlant glamour, divas, et drames en pagaille. Aux manettes de ce remake, on retrouve des habitués du genre, qui ne sont autres que les créateurs de Gossip Girl et Newport Beach. Cerise sur le gâteau, on retrouve au casting des visages familiers aux fans de séries tv, à savoir Grant Show, grand coutumier des soaps (Melrose Place, Devious Maids), Nick Wechsler (Revenge, Roswell) et Nathalie Kelley (Vampire Diaries). La série sera disponible sur Netflix en US+24, dès Octobre.

Voilà de quoi faire au moins pour une saison ! Pour celles et ceux qui ne seraients pas convaincus par ces propositions, d’autre articles suggestion de séries permettront sans doute à tout le monde de trouver son bonheur. D’ici là, bon visionnage !