J'ai trouvé un concours qui a l'air sympa, alors je partage !

J'adore les concours, j'adore l'île Maurice et Tahiti. Alors je partage l'info.

Pour jouer c'est simple : on vote pour nos sites de voyage préférés, notre chaîne d’hôtel de prédilection, notre parc de loisirs chouchou et si on est tiré au sort, on peut gagner un voyage à l’Île Maurice ou des billets d’avion pour Tahiti. C'est organisé par Travel d’Or, un organisme indépendant qui vise à récompenser les meilleures entreprises du tourisme sur le web.

On peut jouer jusqu'au 27 février en cliquant ici : http://jeu.traveldor.travel/?utm_source=mondadori&utm_campaign=jeu%20traveldor%202017&utm_medium=banner

Si vous gagnez, vous me faites un coucou pour que je me réjouisse pour vous ?