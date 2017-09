Young Sheldon: le spin off de The Big Bang Theory consacré à Sheldon Cooper

Toc toc toc... Penny ! Sheldon ? Non... The young Sheldon !

Renouvelée pour deux nouvelles saisons il y a quelques mois, The Big Bang Theory est depuis quelques années maintenant, l’une des séries les plus regardées dans le monde. Devenue culte grâce à son humour inimitable, la sitcom peut compter sur des personnages uniques en leur genre, à commencer par le plus extraordinaire : Sheldon Cooper (interprété par Jim Parsons).

Au départ pensé comme un acolyte original, le natif du Texas, peu doué pour les relations humaines, est finalement devenu le personnage emblématique d’une série en passe de battre des records de longévité.

Incapable de rester insensible à un tel engouement, non content d’attribuer 5 récompenses à celui qui personnifie si bien Sheldon Cooper (4 Emmy Awards, 1 Golden Globe), Hollywood enclencha la machine à idées, et l’hypothèse d’une série sur la jeunesse de Sheldon Cooper commence à faire chemin.

Après des mois et des mois d’attente, nous y voilà. La nouvelle avait été officialisée en Mars dernier, suite à la commande de l’épisode pilote, le projet allait enfin pouvoir prendre forme. 6 mois plus tard, c’est dans la boite.

Dès le 25 septembre, le public américain pourra découvrir la série « Young Sheldon » qui nous plonge dans les débuts de la légende Sheldon Cooper, au sein de sa famille et son Texas natal dans la fin des années 80. La bande annonce donne déjà le ton, on peut y apercevoir un insolent jeune Sheldon (Iain Armitage) âgé de 9 neuf ans, qui s’apprête à faire sa rentrée…au lycée. L’histoire est racontée par Jim Parsons (qui fait également partie de l’aventure en tant que producteur et narrateur).

Bien que les fans de TBBT (The Big Bang Theory) soient bien sûr la cible numéro 1 de cette série, son style différent (plus proche de la série traditionnelle, sans rires enregistrés) pourrait sans doute séduire un public plus familial et un public habituellement réfractaire aux sitcoms. Dans la même idée, notons que l’univers « fin des années 80 » sera peut-être un atout capable faire résonance chez beaucoup de téléspectateurs. Dans tous les cas, on pourra compter sur le talent de Chuck Lorre, co-créateur de TBBT, référence de la comédie à Hollywood (Mon Oncle Charlie, Mom) pour opérer sa magie dans Young Sheldon.

