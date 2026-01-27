Matin ou soir ? Ce moment idéal pour faire votre shampoing protège vos cheveux… si vous évitez une erreur

Le réveil sonne, vos cheveux font bande à part et l’horloge tourne : faut-il absolument sauter sous la douche ou attendre le soir pour le shampoing ? Entre la team du saut du lit et celle du rituel nocturne, le dilemme "shampoing matin ou soir" reste bien réel.

Ce choix ne joue pas seulement sur votre timing devant le miroir. Il influence l’état de votre cuir chevelu, la propreté de votre oreiller, voire l’apparition d’imperfections sur le visage. Entre hygiène, qualité du sommeil et type de cheveux, le meilleur moment pour se laver la tête réserve quelques surprises.

Shampoing du soir : les vrais effets

Tout au long de la journée, vos mèches attrapent pollution, poussière, fumée, résidus de laque ou de gel. En hiver, bonnet et écharpe créent un microclimat chaud et humide, propice à l’accumulation de sébum et d’impuretés. Un shampoing le soir élimine ces particules avant qu’elles ne se déposent sur l’oreiller, puis sur la peau du visage.

Autre atout du shampoing du soir : il respecte mieux le film hydrolipidique, la couche protectrice que le shampoing retire en partie et qui met quelques heures à se reformer. Lavés le soir, vos cheveux profitent de la nuit pour se régénérer, et votre cuir chevelu est protégé au réveil, prêt à affronter froid, vent et pollution.

L’art de bien se laver les cheveux

La dermatologue Aamna Adel, dans une vidéo relayée par Femme Actuelle, annonce : "Voici mes conseils indispensables pour transformer vos cheveux secs et crépus en une chevelure lisse et soyeuse". Elle rappelle que le shampoing doit rester sur le cuir chevelu : "Si vous frottez vos cheveux entre eux lorsque vous les lavez, non seulement vous les cassez, mais vous soulevez également leur cuticule, ce qui explique pourquoi ils semblent rêches et crépus". Elle met aussi en garde : "Pour cette même raison, si vous utilisez une serviette de bain rugueuse pour sécher vos cheveux, je vous conseille d'arrêter", et préconise la microfibre qui "absorbe l'eau tout en causant le moins de dommages et de frisottis possible". Elle préfère le sèche-cheveux, car "cela refermera plus rapidement les cuticules des cheveux, les laissant ainsi plus lisses". Elle recommande enfin les masques ou après-shampoings : "Choisissez-en un adapté à votre type de cheveux et appliquez-le sur les longueurs et les pointes", car "cela aidera également à sceller la cuticule de vos cheveux et les rendra super lisses et brillants".

Matin ou soir : à qui profite quoi

Pour beaucoup, le shampoing du soir est le meilleur compromis : il retire les impuretés de la journée, laisse au cuir chevelu la nuit pour se réparer et libère du temps le matin. À condition de ne pas se coucher avec les cheveux mouillés, plus fragiles et favorables à la casse ou aux pellicules si l’oreiller reste humide. En cas de cheveux fins ou très gras, qui regraissent pendant la nuit, un lavage le matin donnera plus de volume et un aspect propre plus longtemps.