Cheveux gras : si vos racines regraissent à vue d’œil, arrêtez tout de suite ce réflexe avec vos mains

Vos racines brillent déjà en pleine journée, malgré un shampoing soigneux ? En plein hiver, un réflexe invisible ruine vos cheveux sans que vous en ayez conscience.

Ce matin, brushing impeccable, racines aériennes, sensation de légèreté. À midi à peine, devant la caméra d’une visio ou le miroir des toilettes, le choc : les racines sont plaquées, brillantes, avec cet aspect « cheveux gras » qui donne envie de filer sous la douche. On incrimine ses hormones, le calcaire, le dernier shampoing purifiant. Et si la vraie explication n’avait rien à voir avec la nature de vos cheveux ?

En plein hiver, avec le froid dehors et les radiateurs à fond dedans, beaucoup se convainquent d’être « condamnées » aux racines grasses par génétique. Les placards se remplissent alors de shampoings sébo-régulateurs et de soins détox, sans que le problème se calme vraiment. Un détail pourtant change tout : vos cheveux ne se graissent pas seuls. Le déclencheur principal se joue souvent quelques centimètres plus bas, au niveau de vos poignets.

Cheveux gras : quand le sébum ne fait que protéger votre cuir chevelu

Le sébum n’est pas un intrus, c’est le bouclier gras fabriqué par les glandes sébacées à la base de chaque cheveu. Ce film hydrolipidique hydrate le cuir chevelu, évite les démangeaisons et limite les pellicules. Quand l’air est sec, que l’on lave ses cheveux très souvent ou que l’on frotte la peau, le corps reçoit un signal d’alerte et augmente la production de gras pour apaiser cette zone jugée agressée.

Beaucoup de soi-disant cheveux gras sont en réalité des cuirs chevelus qui se défendent, sursollicités par des lavages décapants et des gestes répétés. Plus on cherche à « décaper » avec des formules très purifiantes ou de l’eau brûlante, plus la peau répond en graissant davantage. On croit traiter un excès de sébum, on entretient surtout un déséquilibre que le moindre frottement va amplifier.

Se toucher les cheveux : le réflexe nerveux qui rend les racines grasses

Devant l’ordinateur, au téléphone ou dans les transports, la main monte vers la tête sans même que l’on s’en rende compte. On entortille une mèche, on remet la frange derrière l’oreille, on masse ses tempes pour réfléchir, on gratte une petite zone toujours au même endroit. Ces gestes traduisent souvent le stress, la concentration ou l’ennui. Pour le cuir chevelu, c’est autre chose : cette stimulation mécanique répétée déclenche les glandes sébacées, qui se mettent à produire davantage.

Chaque passage de doigts joue aussi sur la capillarité : la fibre capillaire agit comme une mèche de bougie, le gras remonte le long du cheveu à toute vitesse quand on le manipule. Les mains déposent en plus leur propre cocktail : sébum de la peau, crème pour les mains, transpiration, résidus de clavier ou de smartphone. Même fraîchement lavées, elles ne sont jamais neutres. Et le fameux geste de « vérification », toucher pour voir si c’est gras, ajoute une couche à chaque contrôle.

Moins de mains dans les cheveux, moins de gras : changer de réflexe

Pour casser ce cercle, beaucoup misent sur une cure de désintoxication manuelle : cheveux attachés en chignon ou queue de cheval, bandeau ou serre-tête pour tenir la frange, balle anti-stress ou stylo sous la main. En quelques semaines, certains passent de lavages quotidiens à un shampoing tous les quatre ou cinq jours, avec des racines plus légères et un gain de temps… et d’eau.