Hiver : si votre salon se transforme en buanderie, ce petit accessoire IKEA à 3,99 € change tout

L’hiver, votre étendoir à linge transforme chaque mètre carré du salon en buanderie improvisée. À 3,99 €, le séchoir à suspendre IKEA PRESSA promet de changer la donne sans pousser les murs.

Radiateurs allumés, fenêtres fermées, lessives qui s’enchaînent : en plein hiver, le linge humide envahit vite le salon. Dans un petit appartement, l’énorme étendoir encombrant finit au milieu du passage, entre la table basse et le canapé, avec chaussettes et sous-vêtements en décor permanent.

À force, ce séchoir pliable ressemble à un meuble de plus, alors qu’il ne sert qu’à bloquer des mètres carrés précieux. Le regard accroche sans cesse sur ce « coin buanderie » improvisé, une vraie pollution visuelle quand on rêve d’un salon apaisant. Et si la solution tenait dans un objet IKEA à moins de 4 euros, presque invisible une fois rangé ?

IKEA PRESSA, la “pieuvre” qui remplace l’étendoir posé au sol

Dans les rayons entretien du linge, le séchoir à suspendre IKEA PRESSA ne paie pas de mine. Ce petit accessoire rond, souvent surnommé la pieuvre, réunit 16 pinces accrochées à des bras souples. À 3,99 €, il a été pensé pour tout le petit linge : chaussettes, sous-vêtements, bavoirs, gants de toilette ou vêtements de bébé qui monopolisent d’ordinaire une surface énorme sur un grand étendoir.

PRESSA mesure environ 40 cm de diamètre pour 26 cm de hauteur, se replie en quelques secondes et se glisse dans un tiroir dès que le linge est sec. Fabriqué en plastique traité contre les UV, contenant au moins 50 % de matière recyclée, il peut servir en intérieur comme sur un balcon abrité. Le crochet central se fixe presque partout, ce qui change tout pour l’organisation du séchage.

Un séchoir suspendu qui libère vraiment des mètres carrés

L’astuce de PRESSA, c’est l’usage de la verticalité. Suspendu à une barre de douche, une tringle à rideaux solide, une poignée de porte ou un portant, il dégage totalement le sol. En hauteur, la chaleur monte, l’air circule mieux qu’au ras du parquet et le séchage du petit linge s’accélère, ce qui limite aussi l’humidité qui stagne dans la pièce.

Autre bénéfice discret : en regroupant chaussettes, culottes et bodies sur PRESSA, le grand étendoir reste réservé aux draps, serviettes et jeans. Les lignes se libèrent plus vite, on peut replier le séchoir au sol dès que le gros linge est sec et retrouver un salon dégagé au lieu de vivre plusieurs jours au milieu des vêtements mouillés.

Bien utiliser cet objet IKEA malin à 4 euros au quotidien

Pour tirer le meilleur de ce séchoir à suspendre IKEA PRESSA, quelques habitudes font la différence :

le placer dans la salle de bain juste après la douche, pour profiter de la chaleur résiduelle ;

y accrocher toutes les chaussettes orphelines en attente de leur jumelle, au lieu de les laisser traîner ;

l’utiliser pour sécher herbes aromatiques ou lavande lorsqu’aucune lessive n’est en cours ;

éviter de le surcharger pour préserver les pinces et prolonger sa durée de vie.

Dans un foyer avec enfants ou simplement beaucoup de petits textiles à laver, deux PRESSA suffisent souvent à transformer le quotidien. Le grand séchoir ne reste plus planté au milieu du salon en permanence, l’espace respire à nouveau et la gestion du linge paraît moins envahissante, pour un budget à peine supérieur au prix d’un café en terrasse.

