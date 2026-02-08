Votre salon ressemble à tout le monde ? Cette marque espagnole très discrète fait mieux que Zara Home pour moins cher

Marre des salons clonés par les mêmes beiges Zara Home ? Cette marque espagnole encore confidentielle promet un choc de couleur et de personnalité, sans ruiner votre budget.

Votre salon est rangé, cosy, équipé de jolis basiques, et pourtant quelque chose cloche : difficile de se défaire de l’impression de vivre dans le même décor que vos amis. Les collections sages de Zara Home ont imposé leurs beiges, leurs lignes ultra épurées et leurs objets vus partout. En coulisse pourtant, une autre adresse commence à se murmurer.

En ce début d’année, l’envie d’un intérieur plus chaleureux se heurte à des budgets serrés et à une forme de lassitude face aux mêmes décors copiés-collés sur Instagram. Beaucoup rêvent d’une touche plus personnelle sans engager de gros travaux. C’est là qu’entre en scène la marque espagnole qui fait mieux que Zara Home : The Masie.

The Masie, la marque espagnole qui bouscule les salons trop sages

Basée à Valence, The Masie a été fondée en 2021 par les designers Elena Rovira et Marc Alvarado dans une ancienne fabrique de céramique. Leur idée est simple : marier un design méditerranéen lumineux avec un minimalisme urbain plus graphique. Le résultat, ce sont des meubles contemporains mais chaleureux, pensés pour durer plutôt que pour être remplacés à chaque nouvelle tendance.

Arrivée en France vers 2023, la marque fonctionne en 100 % digital avec un vaste catalogue de chaises, tables, luminaires et petits accessoires. Certains objets affichent des prix proches de ceux d’IKEA, tout en offrant un dessin plus audacieux que chez Zara Home. L’idée est de permettre à chacun d’accéder à un mobilier de créateur sans dépasser son budget déco.

Couleur et caractère : quand The Masie fait mieux que Zara Home

La collection manifeste de la marque porte un nom évocateur, « Color That Becomes Art » (la couleur qui devient art) : ici, la couleur ne sert pas seulement à égayer, elle structure la pièce comme une œuvre. Fidèle au slogan « Designs that match your personality », soit des designs qui correspondent à votre personnalité, The Masie mise sur des silhouettes parfois sculpturales et des teintes franches pour transformer un simple coin de salon en mini galerie personnelle.

Dans les nouveautés, la chaise Paula en bois et rotin réchauffe une salle à manger, la table basse Iraide devient sculpture au centre du séjour, le lampadaire Gavi à LED sans fil éclaire un coin lecture sans câbles visibles, tandis que le tabouret Oisin ajoute une assise d’appoint graphique. Le principe est clair : une ou deux pièces maîtresses suffisent à réveiller un salon familial ou un petit studio.

Une pépite encore discrète, déjà adoubée par les architectes

The Masie ne se résume pas à un coup de cœur Instagram. La marque a reçu le Prix Interiores comme Marque Révélation en Design Contemporain et sa collection « Color That Becomes Art » a été choisie par le studio Nula Studio pour un projet résidentiel. Présente à Casa Decor et à Cevisama, elle séduit les pros tout en restant accessible, avec par exemple 10 % de remise à l’inscription à la newsletter.