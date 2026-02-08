Chats : cette fine ligne rouge sur la gencive cache souvent une douleur qui détruit leurs dents en silence

Une simple ligne rouge sur la gencive de votre chat peut trahir une douleur bucco-dentaire intense que rien ne laisse deviner. Comment ce signe discret change tout pour sa santé ?

L’hiver donne souvent l’impression que les chats vivent leur meilleure vie, roulés en boule contre un radiateur. On les voit somnoler, manger, réclamer des câlins, et tout semble aller pour le mieux. Pourtant, un simple geste, soulever doucement la babine, peut révéler un détail qui change tout.

Si vous distinguez un liseré rouge vif à la base d’une dent, ce n’est généralement pas une croquette un peu dure ou une petite irritation passagère. Cette ligne rouge sur la gencive est très souvent le signe discret d’une résorption dentaire, une maladie qui détruit la dent de l’intérieur. Et ce signal apparaît souvent quand la douleur est déjà bien installée.

Une ligne rouge sur la gencive du chat : ce que vous voyez vraiment

Dans la bouche d’un chat atteint, la gencive paraît parfois normale, sauf à l’endroit précis où une dent rejoint l’émail. Là, on observe une fine bordure rouge, nette, qui suit le contour de la dent. Pas de grosse plaie ni de gonflement spectaculaire : juste ce trait rouge, localisé, que beaucoup confondent avec une simple gingivite.

Le réflexe courant consiste à mettre toutes les rougeurs dans le même panier, en les attribuant au tartre. Pourtant cette rougeur tracée au ras de la dent est le signe clinique le plus typique de la résorption dentaire, ou lésion résorptive odontoclastique. Quand elle devient visible, le processus a souvent déjà creusé la dent jusqu’à frôler, voire exposer, la pulpe très nerveuse.

Résorption dentaire : une maladie fréquente que les chats taisent

Dans cette affection, les propres cellules du chat, les odontoclastes, se mettent à attaquer la structure dentaire. La destruction commence souvent au niveau de la racine, loin du regard, puis remonte vers la couronne. Les vétérinaires la voient tous les jours en clinique, même si les propriétaires tombent des nues : 70 % des chats de plus de 3 ans seraient touchés à des degrés divers.

Le plus troublant, c’est que le chat continue presque toujours à manger. Par instinct de survie, il cache sa douleur et adapte sa façon de s’alimenter. Interpréter un bon appétit comme un signe de confort est donc trompeur. Des détails peuvent mettre la puce à l’oreille :

il avale ses croquettes sans les croquer, comme un “gobeur” ;

il penche la tête d’un côté pour mâcher ;

sa mâchoire claque parfois, il salive plus que d’habitude ;

il devient irritable ou fuit les caresses sur la tête.

Que faire si vous repérez ce trait rouge sur les gencives de votre chat ?

Dès que cette ligne apparaît, ou si votre chat réagit vivement quand vous touchez une zone de la mâchoire, la consultation vétérinaire doit être rapide. Seule une radiographie dentaire permettra de mesurer l’étendue des lésions cachées sous la gencive. Les médicaments, le détartrage ou les “pansements” dentaires ne suffisent pas : la dent atteinte se désagrège d’elle-même.

Le traitement réellement efficace reste l’extraction des dents atteintes, parfois plusieurs à la fois, voire presque toute la dentition dans les formes sévères ou associées à une stomatite. Cela paraît radical, mais un chat domestique peut manger des pâtées ou des croquettes adaptées sans ses dents. Quelques jours après l’opération, beaucoup de propriétaires redécouvrent un animal transformé, plus joueur, plus câlin, simplement parce qu’il ne vit plus avec une douleur chronique. Soulever la babine une fois par semaine suffit souvent à ne pas laisser cette souffrance passer sous silence.