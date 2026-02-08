IKEA : ce meuble en rotin ultra tendance qui range le salon… et risque de devenir le QG secret de votre chat

Entre envie de salon cocooning et accessoires pour animaux peu esthétiques, beaucoup hésitent. Avec le GAMLEHULT IKEA, un meuble en rotin pourrait tout changer pour votre chat.

L’hiver bien installé, les salons se remplissent de plaids, de télécommandes et de jouets pour chats qui traînent partout. Résultat : l’ambiance cocooning rêvée se transforme vite en coin bazar, surtout quand l’arbre à chat en tissu synthétique jure avec la déco. Beaucoup finissent par choisir entre un beau meuble et le confort de leur animal. IKEA vient justement de lancer une pièce qui promet de concilier les deux, sans sacrifier le style.

Ce nouvel objet, le repose-pieds en rotin avec rangement GAMLEHULT IKEA, mise sur des matériaux naturels, un design ajouré très actuel et une astuce de rangement bien pensée. Pensé pour accueillir les jambes fatiguées et le bazar du salon, il cache aussi un espace que votre chat risque d’investir en quelques heures. Un meuble qui change l’ambiance du séjour et qui pourrait discrètement devenir le nouveau territoire du félin.

GAMLEHULT IKEA : un repose-pieds en rotin qui réchauffe le salon

Visuellement, le repose-pieds avec rangement joue la carte du rotin tressé à la main, aux nuances dorées qui réchauffent immédiatement la pièce. Chaque pièce porte de légères irrégularités, signe d’un travail artisanal plutôt que d’un plastique standardisé. Avec ses 36 cm de hauteur et ses 62 cm de diamètre, il reste compact, mais assez généreux pour servir de pouf, de petite table ou d’assise d’appoint.

La base en acier anthracite surélève le meuble d’environ 14 cm, ce qui laisse passer la lumière et donne un aspect très aérien. Ce vide en dessous facilite aussi le passage de l’aspirateur, détail appréciable quand on vit avec un animal qui perd ses poils. Dans un salon scandinave, bohème ou plus contemporain, ce objet IKEA tendance casse la rigidité des lignes droites et apporte une vraie douceur visuelle.

Un meuble malin qui cache le bazar… et attire irrésistiblement les chats

Sa vraie force se trouve sous l’assise : la structure est creuse et forme un grand compartiment accessible par les côtés ajourés. On y glisse facilement plaids, magazines, jouets d’enfants ou accessoires TV pour retrouver en quelques secondes un salon rangé. Testé pour supporter jusqu’à 110 kg, le pouf peut aussi servir de siège supplémentaire lors d’un apéro improvisé ou d’une soirée séries.

Les félins y voient rapidement autre chose qu’un simple meuble : la fameuse cachette idéale. Les chats aiment les espaces confinés, sécurisants et légèrement ouverts qui leur permettent d’observer la pièce sans être au centre de l’action. L’intérieur du GAMLEHULT se transforme alors en petite grotte, surtout si l’on y ajoute un coussin ou un plaid, tandis que le tressage en rotin offre une texture agréable et une légère odeur boisée.

Prix, entretien, précautions : bien vivre avec le GAMLEHULT et son chat

Proposé à 99,95 € dans les magasins IKEA en France, ce pouf en rotin affiche une excellente réputation, avec une note client proche de 4,9 sur 5. L’entretien reste simple : un chiffon humide puis un chiffon sec suffisent, et le matériau se patine joliment avec le temps. Pour une cohabitation sereine avec votre chat, mieux vaut toutefois lui proposer un griffoir dédié, afin de préserver le tressage de ce pouf multifonction.