IKEA : cette petite lampe rose à moins de 15 € s'arrache en magasin, et ceux qui l'ont achetée ont compris pourquoi

Rose, nomade et à moins de 15 €, la lampe IKEA SOLVINDEN envahit les salons et balcons français en 2026. Qu’a-t-elle de plus pour affoler stocks et réseaux ?

Elle est rose, toute légère, et on la voit partout sur les photos de salons cosy et de balcons aménagés. En ce début d’année 2026, une petite lampe IKEA fait parler d’elle au point de disparaître des rayons plus vite que prévu, sans être un gros achat ni un objet high-tech compliqué.

Derrière ce succès se cache la lampe IKEA SOLVINDEN, une nouveauté signée Bruno Adrien Aguirre, pensée pour réchauffer la maison en hiver et accompagner les apéros dehors dès les premiers soirs doux. Un objet discret qui change vraiment l’ambiance.

Lampe IKEA SOLVINDEN : la maille rose qui change tout à moins de 15 €

Son atout numéro un saute aux yeux : un abat-jour en maille rose, loin des plastiques lisses habituels. La lumière LED traverse cette texture pour devenir douce et tamisée, parfaite pour un coin lecture ou une soirée série sans éclairage agressif. La forme organique reste simple, et se glisse aussi bien dans une déco scandinave que bohème ou plus contemporaine.

Côté budget, IKEA la propose à seulement 14,99 €. Un prix qui la place clairement dans la catégorie “coup de cœur accessible” plutôt que gros investissement. Résultat : les stocks diminuent vite, porté par l’effet bouche-à-oreille et les réseaux sociaux qui s’emparent de cette petite touche de « dopamine décor » en plein hiver.

Une lampe nomade pour le salon, le balcon et la terrasse

SOLVINDEN a été pensée pour suivre le rythme de la journée. La lampe fonctionne sur batterie, avec une recharge par câble USB-C, le même que pour la plupart des téléphones ou tablettes. Pas de piles à acheter ni de rallonge qui traverse le salon. Un adage bien connu résume l’idée : « La meilleure technologie est celle qu’on ne remarque plus ». Ici, on pose la lampe où l’on veut, et c’est tout.

Homologuée IP44, elle supporte les petites intempéries et trouve naturellement sa place sur un balcon ou une terrasse pour une ambiance guinguette chic. On l’utilise pour cocooner en février sur une étagère du salon, puis on la déplace sur la table de jardin pour un dîner au crépuscule dès que les températures remontent.

Pourquoi se dépêcher d’adopter la SOLVINDEN rose ?

Avec ses 26,5 cm de hauteur pour 18 cm de largeur, la lampe SOLVINDEN se faufile partout, même sur une minuscule table de bistrot parisienne. Sa source LED affiche une durée de vie annoncée d’environ 25 000 heures, ce qui en fait un achat pensé pour durer plusieurs saisons, malgré son petit prix. Les collections saisonnières IKEA partent souvent avant l’été, ce modèle ne fait pas exception.

Pour savoir si elle correspond vraiment à votre quotidien, quelques repères concrets :

– Lampe LED nomade sur batterie, rechargeable en USB-C

– Usage intérieur et extérieur grâce à la norme IP44

– Abat-jour en maille rose pour une lumière tamisée et chaleureuse

– Prix de 14,99 € et format compact 26,5 x 18 cm, idéal pour salons, balcons et terrasses urbaines

Sources :