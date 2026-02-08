Saint-Valentin : ce dessert aux pommes en forme de bouquet de roses, bluffant et très simple, va remplacer vos fleurs

Et si le bouquet de roses de la Saint-Valentin se servait tiède, doré et parfumé à la cannelle ? Cette tarte aux pommes en fleurs promet un effet waouh sans technique compliquée.

À chaque Saint-Valentin, les bouquets de roses envahissent les vitrines et les salons. Beaucoup de couples s’échangent les mêmes fleurs et les mêmes boîtes de chocolats, parfois un peu attendues. Et si, cette année, le bouquet se croquait plutôt à la cuillère ?

La tarte aux pommes en forme de bouquet de roses remplace le vase par un moule à tarte. Les lamelles de pommes rouges y dessinent un bouquet qui sort du four doré et parfumé. L’idée est romantique, spectaculaire à l’œil, mais reste très accessible à réaliser chez soi.

Une tarte bouquet de roses qui dit je t’aime autrement

Servie à la place d’un bouquet classique, cette tarte devient un message d’attention très personnel. La peau bien rouge de pommes comme Pink Lady ou Royal Gala imite des pétales serrés, posés au centre de la table. Le temps passé à la préparer remplace le passage éclair chez le fleuriste et donne au dessert une valeur sentimentale.

Pour réussir ce bouquet gourmand, les ingrédients restent simples mais choisis avec soin : une pâte sablée pur beurre, quatre belles pommes rouges à chair ferme, environ 150 g de compote de pommes sans morceaux, un citron jaune, 50 g de sucre cassonade, une cuillère à soupe de gelée de coing ou d’abricot et une pincée de cannelle, optionnelle.

Le façonnage des roses de pommes pour la Saint-Valentin

On déroule la pâte dans le moule, on pique le fond puis on étale la compote en fine couche. Les pommes, lavées sans être épluchées, sont coupées en deux, le cœur retiré, puis tranchées en fines lamelles d’environ un millimètre d’épaisseur. Ces demi-lunes gardent leur bord rouge, essentiel pour l’illusion de pétales.

Pour qu’elles se plient sans casser, les lamelles reposent dans un bol d’eau citronnée chaude avec le jus du citron, puis passent au micro-ondes pendant trois minutes ou sont blanchies rapidement à la casserole. On les fait ensuite se chevaucher en bandes, que l’on enroule en partant du bord extérieur du moule vers le centre pour former un bouquet dense, avant de saupoudrer légèrement de sucre cassonade et, si on aime, d’une pincée de cannelle. La tarte cuit 35 minutes à 180°C ; on surveille que les pétales dorent sans brûler.

Finitions, service et conservation de ce bouquet gourmand

À la sortie du four, la tarte encore chaude est badigeonnée de gelée de coing ou d’abricot préalablement tiédie, au pinceau, pour une brillance miroir irrésistible qui fait ressortir le rouge des pommes. Ce bouquet se savoure idéalement tiède, avec une boule de glace vanille artisanale qui fond doucement ou une cuillère de crème fraîche épaisse pour une onctuosité lactée.

Si, par miracle, il reste une part après la Saint-Valentin, on la garde à température ambiante sous une cloche en verre plutôt qu’au réfrigérateur pour préserver le croustillant de la pâte. Réchauffée quelques minutes au four le lendemain, la tarte retrouve une texture parfaite et un goût fruité intense, idéale pour prolonger un peu la parenthèse romantique.

