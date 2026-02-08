Saint-Valentin : ce dessert à 4 pommes en forme de bouquet bluffe vos invités grâce à un tour de main méconnu

Avec seulement quatre pommes et une pâte sablée, cette tarte bouquet de pommes promet un dessert de Saint-Valentin aussi romantique que surprenant. Quel est le geste simple qui transforme vos fruits en roses comestibles ?

L’hiver s’attarde, mais une date idéale pour réchauffer la maison approche : la Saint-Valentin. Plutôt qu’un bouquet qui fanera, pourquoi ne pas poser sur la table un bouquet de roses… à croquer ? Cette tarte bouquet de pommes impressionne, alors qu’elle se prépare avec trois fois rien.

Avec quatre pommes, une pâte sablée pur beurre, un peu de compote de pommes et un citron, on obtient un dessert romantique, parfait pour un dîner à deux. Les lamelles de pommes se roulent en pétales, se dressent en bouquet, puis dorent doucement au four. Le tour de main est bien plus simple qu’il n’y paraît.

Une tarte bouquet de pommes bluffante

Le secret du visuel, ce sont des pommes rouges type pommes Pink Lady ou Red Delicious, à la peau bien colorée et à la chair ferme. On les tranche très finement sans les éplucher, puis on les glisse dans une eau citronnée. Ce bain évite qu’elles ne brunissent et commence à les attendrir.

Côté base, on étale dans le moule une pâte sablée pur beurre, que l’on recouvre de 150 g de compote, véritable coussin pour les roses. Une Meilleure pâtissière rappelle qu’une pâte sucrée doit être « bien beurrée et surtout bien cuite », précise Julia, vainqueure de la saison 12 du concours Le Meilleur pâtissier, interrogée par Femme Actuelle. Elle ajoute qu’il est « hyper important d’avoir un bon équilibre entre l’acidité et le sucré », d’où le jus d’1 citron bio, et recommande quelques zestes de citron vert pour « un petit peps supplémentaire », à côté de 4 pommes rouges et d’environ 30 g de sucre glace.

Le tour de main pour 4 roses de pommes

On pique la pâte, on étale la compote, puis on sort les lamelles de pommes de leur eau au citron. Un bref passage au micro-ondes les rend souples sans les casser. Égouttées sur un torchon, elles sont prêtes à être roulées comme un ruban, grâce à cette technique simple des pommes précuites.

Pour façonner chaque rose, on enroule une première lamelle sur elle‑même pour former le cœur, puis on ajoute d’autres tranches tout autour, en spirale. On dépose la fleur sur la compote, qui joue la colle, et on remplit le moule comme un bouquet de roses. La tarte cuit environ 35 minutes à 180 °C, avant de tiédir pour une découpe nette.

Finitions romantiques pour votre dessert

À la sortie du four, on laisse reposer quelques minutes, puis on poudrera les pommes d’un voile de sucre glace qui souligne chaque pétale. Servie tiède, cette tarte bouquet de roses aux pommes se marie avec une cuillère de crème fraîche épaisse ou une boule de glace vanille pour un chaud‑froid très doux.

Les plus joueurs peuvent ajouter en décor une fine meringue, en bordure de tarte ou en petites touches, en veillant à la garder « hyper aérée », selon Julia. Présentée entière ou en parts, cette création aux quatre pommes dit je t’aime sans discours, juste avec un dessert de Saint-Valentin facile.