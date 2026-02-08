Gâteaux pour bébé : cette recette sans sucre à 3 ingrédients va vous faire oublier les biscuits industriels

Il est 16 heures, bébé a faim, le placard est vide et la fatigue est bien là. Et si un gâteau pour bébé sans sucre ajouté, prêt avec 3 ingrédients en 20 minutes, changeait votre façon de gérer le goûter ?

Il est 16 heures, votre bébé se réveille de la sieste avec une faim de loup et le placard à biscuits est désert. Autour de vous, on a toujours affirmé que les gâteaux pour bébé demandaient du temps, du matériel et une maîtrise digne d’un pâtissier. Résultat : on renonce avant même d’enfiler le tablier, surtout quand la journée a déjà été bien remplie.

Face à cette pression, beaucoup finissent par ouvrir un paquet de biscuits industriels, pratiques mais bourrés d’ingrédients dont le nom ressemble plus à un cours de chimie qu’à une recette de grand-mère. Pourtant, un gâteau pour bébé sans sucre ajouté peut sortir de votre four en quelques minutes, avec seulement trois produits de base. La promesse paraît folle, mais elle tient dans un simple saladier.

Gâteaux pour bébé : quand la charge mentale prend le dessus

La cuisine pour enfants traîne une image de casse-tête permanent : il faudrait que tout soit maison, bio, joli, pauvre en sucre et parfaitement équilibré. Cette accumulation de critères finit par plomber la joie de cuisiner, surtout quand bébé réclame déjà le goûter. Beaucoup de parents se sentent jugés, alors qu’ils cherchent simplement des idées rapides et sûres pour nourrir leur tout-petit.

Pour éviter de passer des heures en cuisine, beaucoup cherchent des petites tambouilles avec seulement 3 ingrédients. La bonne nouvelle, c’est qu’une combinaison toute simple existe déjà, sans œuf ni farine de blé, et qu’elle se prépare en quelques gestes, même quand on débute derrière les fourneaux.

La recette de gâteau pour bébé sans sucre ajouté qui ne demande que 3 ingrédients

Le trio gagnant repose sur de la compote de pommes sans sucres ajoutés, de la poudre d’amandes et de la noix de coco râpée. La compote joue à la fois le rôle de liant et de sucrant naturel, inutile d’ajouter du sucre blanc. L’amande apporte du moelleux, des bons gras, des protéines végétales et un peu de calcium, tandis que la coco, riche en fibres, aide le biscuit à se tenir sans devenir dur.

Pour environ six petits biscuits, commencez par préchauffer votre four à 180°C et laissez-le chauffer 20 à 30 minutes afin que l’air et les parois soient vraiment à température. Pendant ce temps, préparez les quantités suivantes :

100 g de compote de pommes sans sucres ajoutés ;

50 g de poudre d’amandes ;

50 g de noix de coco râpée.

Mélangez tout dans un seul saladier jusqu’à obtenir une pâte homogène et un peu humide, puis formez six boules bien tassées entre vos paumes et déposez-les sur une plaque de cuisson. Aplatissez-les légèrement et enfournez pour une quinzaine de minutes, en surveillant la coloration : en refroidissant, les biscuits se raffermissent tout en gardant un cœur moelleux, facile à manger pour bébé.

Des petits biscuits qui respectent bébé et soulagent les parents

Ne vous fiez pas à leur apparence modeste : ces biscuits concentrent de bons gras issus des amandes et de la coco, utiles au développement cérébral, et restent naturellement sans gluten ni protéines de lait. Leur texture friable qui fond dans la salive colle à la Diversification Menée par l’Enfant et en fait un goûter nomade, facile à glisser dans le sac à langer.