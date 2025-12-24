Peau sèche, rougeurs en hiver : les Nordiques misent sur cette petite baie que personne n’utilise chez nous

Ils vivent dans un froid mordant, la lumière se fait rare, et pourtant les habitants des pays nordiques gardent un teint lumineux et une peau confortable alors que la nôtre tiraille dès novembre. Pendant que nos salles de bains se remplissent de crèmes dites "ultra riches", eux misent sur un geste simple, glissé dans l’assiette du matin.

Ce réflexe venu du Nord ne passe pas par un nouveau sérum, mais par un petit fruit orange à l’allure discrète. Quand rougeurs, sécheresse et tiraillements résistent aux soins classiques, les Nordiques choisissent de nourrir la peau de l’intérieur. Leur secret pour une peau pure, encore méconnu chez nous, tient dans une poignée de baies.

Pourquoi notre peau craque en hiver quand celle des Nordiques tient bon

Entre le vent glacé, le froid extérieur et le chauffage sec, la barrière cutanée s’abîme : le film hydrolipidique se fragilise, l’eau s’évapore plus vite, les joues rougissent, les mains se gercent. Les crèmes apportent un confort immédiat, bien sûr, mais dès que l’on sort, les tiraillements reviennent et le teint se brouille.

Beaucoup de routines se limitent à hydrater en surface. Or une peau souple dépend aussi de bons lipides et d’antioxydants apportés par l’alimentation. C’est là que les habitants du Nord ont pris une longueur d’avance : ils protègent leur film hydrolipidique en glissant chaque jour un même super-aliment dans leurs repas.

Argousier : la baie nordique qui change tout pour la peau

Ce super-aliment, c’est l’argousier. Ce petit arbuste épineux pousse sur les littoraux et montagnes froides, de la Scandinavie à la Russie. Dans ces régions, ses baies orange se boivent en jus pétillant, se dégustent en purée sur un yaourt ou s’utilisent en huile dans les soupes. Là-bas, c’est un basique de cuisine autant qu’un allié beauté.

Les baies d’argousier concentrent jusqu’à 500 à 900 mg de vitamine C pour 100 g, soit environ 20 à 30 fois plus qu’une orange, mais aussi des vitamines A et E et des acides gras oméga 3, 6, 9 et surtout oméga 7. Cette graisse rare, proche du sébum humain, aide à nourrir la barrière cutanée et les muqueuses. Résultat observé : peau moins sèche, rougeurs atténuées, teint plus clair et plus homogène.

Adopter le réflexe argousier chez soi sans changer toute sa routine

En France, l’argousier arrive timidement en pharmacie et magasin bio, sous forme de jus pur, de purée, d’huile végétale ou de compléments. L’idée n’est pas de tout révolutionner, mais d’ajouter ce booster dans le quotidien : une cuillère à soupe de jus pur le matin ou une cuillère à café de purée mélangée à un yaourt suffisent déjà à apporter une dose élevée de vitamine C et d’antioxydants pendant l’hiver.

Une routine simple peut ressembler à ceci :

Le matin : 1 cuillère à soupe de jus ou 1 cuillère à café de purée d’argousier dans un yaourt ou un smoothie.

En cure interne ciblée : quelques gouttes d’huile d’argousier ou une gélule, selon les doses indiquées sur le produit.

En externe : 1 ou 2 gouttes d’huile mélangées à la crème de nuit pour les peaux très sèches.

Les premiers changements de confort se ressentent souvent en quelques semaines. En cas de traitement anticoagulant, de tabagisme important, de grossesse ou chez l’enfant, un avis médical reste recommandé avant de se lancer.