Vinaigre de cidre : 6 gestes beauté méconnus pour peau, cheveux et pieds, à adopter d'urgence en sortant de l'hiver

Dans bien des cuisines françaises, la bouteille de vinaigre de cidre se cache près de l’huile d’olive sans que l’on imagine tout ce qu’elle peut faire pour la beauté. Quand l’hiver laisse une peau qui tiraille, des cheveux ternes et des pieds enfermés dans des chaussures épaisses, ce liquide ambré devient un allié discret pour tout rééquilibrer.

Marina Lemaire en a fait le cœur de sa routine après des problèmes d’acné et de digestion, au point de créer sa propre marque. "Le vinaigre de cidre pour la peau, les cheveux et le bien-être, c’est ancestral", explique Marina Lemaire à L'Impartial. "Cléopâtre l’utilisait et on en parle aussi dans la Bible… Plutôt que de chercher des remèdes miracles, revenir aux fondamentaux est essentiel pour mieux vivre. C’est un véritable booster pour l’immunité et l’énergie.", poursuit la fondatrice d’Archie. De quoi donner envie d’ouvrir son placard.

Pourquoi le vinaigre de cidre aime autant votre peau, vos cheveux et vos pieds

Son premier atout tient à son pH : ce vinaigre tourne autour de 4,5 à 5,5, très proche de celui de la peau, situé entre 4,7 et 5,75. Cette légère acidité aide à resserrer les pores, calmer l’excès de sébum, lisser la fibre capillaire et créer un terrain moins favorable aux bactéries et champignons de surface.

Pour des rituels beauté réussis, le choix du flacon compte. On vise un vinaigre de cidre bio, non filtré, non pasteurisé, à la couleur dorée et un peu trouble, signe d’une fermentation préservée et d’enzymes encore actives. Bien utilisé, il devient une base simple pour chouchouter peau, cheveux et pieds sans multiplier les produits.

Six rituels au vinaigre de cidre pour la peau, les cheveux et les pieds

En sortie d’hiver, ces six gestes rapides transforment un simple condiment en trousse de secours beauté :

Lotion visage : 1 volume de vinaigre pour 3 volumes d’eau, sur coton après nettoyage, sans rinçage, pour resserrer les pores et illuminer le teint.

Bain de brillance : 2 cuillères à soupe de vinaigre dans 1 litre d’eau froide en dernier rinçage, afin de neutraliser le calcaire et lisser les cheveux.

Bain de pieds : un verre de vinaigre versé dans une bassine d’eau tiède, 15 minutes de trempage pour adoucir callosités, limiter transpiration et odeurs.

Geste SOS démangeaisons : vinaigre bien dilué sur un coton pour apaiser piqûres et tiraillements légers avec un effet frais légèrement désinfectant.

Soin antipelliculaire : une cuillère à soupe de vinaigre dans un verre d’eau, massage doux du cuir chevelu cinq minutes avant rinçage pour décoller les squames.

Booster de masques maison : quelques gouttes ajoutées à l’argile, au miel ou aux œufs pour renforcer la pénétration des actifs et l’équilibre du pH.

Précautions et petites habitudes pour profiter du vinaigre de cidre

Pour rester confortable, on évite toujours d’appliquer le vinaigre pur sur le visage ou le cuir chevelu, on respecte les temps de pose (cinq minutes pour les cheveux, quinze pour les pieds) et on réalise un test sur une petite zone. En cas de peau très réactive ou de lésions importantes, mieux vaut reporter l’usage et demander conseil à un professionnel.

Après chaque rituel, une crème hydratante sur le visage ou les pieds, un auto-massage du cuir chevelu et des lavages moins agressifs prolongent les bienfaits. Avec un flacon rangé à l’abri de la lumière et quelques gestes réguliers, ce classique du garde-manger trouve une place de choix dans la salle de bain.