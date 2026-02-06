Airfryer : ce réflexe avec le papier cuisson que tout le monde a et qui peut finir en départ de feu

Adopté par des millions de foyers, l’airfryer cache un réflexe anodin avec le papier cuisson qui peut tourner au cauchemar en quelques secondes. Voici comment ce geste courant menace à la fois votre sécurité et le croustillant de vos plats.

En quelques années, l’airfryer s’est imposé sur le plan de travail : plus de 2,6 millions d’appareils ont été vendus en France en 2024 et 27 % des foyers en sont déjà équipés. Cet assistant compact promet des frites croustillantes avec très peu d’huile. Pour simplifier le nettoyage, beaucoup tapissent le panier de papier cuisson ou d’aluminium.

Ce geste, vu partout sur les réseaux, paraît logique. Dans un appareil qui envoie de l’air chaud pulsé à grande vitesse dans une cuve de 3 à 10 litres chauffée jusqu’à 200 ou 250 °C, il peut pourtant se retourner contre vous. Entre fumée, odeur de brûlé et cuisson ratée, le piège est bien réel.

Pourquoi ce geste avec le papier cuisson dans l’airfryer est si répandu

Les ventes explosent, et les prévisions parlent d’environ 40 % de ménages équipés d’ici fin 2025. On cuisine vite, avec moins de graisse et peu d’odeurs. En même temps, les astuces se propagent : pour que la cuve reste propre, nombreux sont ceux qui la recouvrent entièrement de papier ou d’alu, parfois en remontant sur les bords.

Pourtant, l’appareil agit comme un mini four à convection : une résistance au dessus du panier chauffe, un ventilateur puissant propulse l’air chaud à une vitesse pouvant approcher 70 km/h. Ce flux doit passer par les trous de la grille, dessous et autour des aliments. Tout élément léger mal fixé dans le panier devient alors très instable.

Comment une simple feuille peut déclencher un départ de feu dans l’airfryer

Scénario typique : on lance le préchauffage, panier vide, avec une feuille déjà en place pour « gagner du temps ». Dès que la ventilation démarre, la feuille se soulève, est aspirée vers le haut et vient toucher la résistance chauffée autour de 200 °C. En quelques secondes, elle noircit, fume et peut s’enflammer ; le départ de feu n’est plus une simple hypothèse.

Même sans flamme, le fait de tout tapisser pose souci. Une feuille qui couvre hermétiquement le fond et bouche les trous bloque la montée de l’air chaud. L’humidité reste coincée sous les aliments qui finissent par cuire à la vapeur plutôt que rôtir. À la sortie, frites molles, légumes pâles, peau de poulet caoutchouteuse et temps de cuisson rallongé.

Les bons réflexes pour protéger la cuve de l’airfryer sans danger

Bonne nouvelle, on peut protéger la cuve sans danger. La règle d’or : jamais de papier seul, toujours lester la feuille avec les aliments, posés juste après l’avoir installée. Idéalement, on la découpe un peu plus petite que le panier pour laisser un bord libre tout autour. Mieux vaut choisir du papier cuisson perforé ou un tapis en silicone ajouré, prévus pour l’airfryer.

Avant d’appuyer sur Start, quelques réflexes limitent nettement le danger airfryer papier cuisson :

Aucune feuille dans le panier pendant le préchauffage.

Toujours sous les aliments, jamais posée au dessus.

Ne pas couvrir totalement la grille ni les bords.

Privilégier papiers perforés ou tapis en silicone ajourés.

Rester à proximité de l’appareil en début de cuisson.