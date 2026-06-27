Apéro : ces feuilletés au chèvre doré au cœur sucré-salé disparaissent en premier, vos invités réclament la recette

Carrés feuilletés chèvre-miel, dorés dehors, cœur coulant dedans : en 30 minutes, l’apéro prend des airs de traiteur. Quels gestes changent tout pour éviter la pâte molle ?

Ce délice au chèvre doré cache un cœur sucré-salé si addictif que vos invités vont réclamer la recette

Une odeur de beurre chaud qui s’échappe du four, une pâte qui cloque et dore, et ce parfum de chèvre fondu mêlé au miel qui flotte dans la cuisine. Sur la plaque, des petits carrés feuilletés attendent, gonflés, brillants, presque trop beaux pour patienter jusqu’à l’apéro.

On croque : ça craque, puis le cœur sucré-salé se met à couler doucement, porté par le thym et la pointe caramélisée du miel. Résultat, personne ne se doute que ces bouchées se préparent en moins de 30 minutes ; mais on vous prévient, après ça, on vous demandera la recette à chaque apéro.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte feuilletée pur beurre (≈ 230 g)

✅ 200 g de fromage de chèvre + 60 g de miel

✅ 1 œuf + 15 g de crème fraîche épaisse

✅ 1 c. à café de thym, 1 pincée de sel, poivre noir, 10 g de graines de sésame ou de pavot (facultatif)

Pourquoi ces feuilletés chèvre-miel disparaissent toujours en premier à l’apéro

Le duo chèvre-miel fonctionne déjà en salade, mais dans ces carrés feuilletés, il prend une autre dimension : le fromage devient crémeux, le miel caramélise les bords et le thym apporte cette touche ensoleillée qui fait revenir la main au plat.

Étape par étape : la méthode inratable pour un chèvre doré et un cœur coulant

Pour réussir ces feuilletés apéritif chèvre miel à tous les coups, on s’appuie sur quatre réflexes : une pâte très froide, un miel bien dosé, une dorure généreuse sur les bords et une cuisson vive, courte, qui laisse le cœur fondant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C, dérouler la pâte bien froide et la couper en carrés. Technique : Poser au centre de chaque carré un morceau de chèvre et un fin filet de miel, saler, poivrer, parsemer de thym. Cuisson : Battre l’œuf avec la crème, dorer les bords des carrés, ajouter éventuellement les graines et enfourner 12 à 15 minutes. Finition : Laisser reposer 1 minute sur la plaque chaude, ajouter un dernier filet de miel et servir bien tiède.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 30 min 🔍 Le secret de l’expert Une pâte feuilletée très froide glissée dans un four bien chaud crée un choc de chaleur qui fait lever les couches ; le miel, lui, caramélise vite autour du chèvre et forme ce cœur coulant sucré-salé. ✨ Le twist gourmand : Glisser sous le fromage une noisette de confiture de figues ou quelques noix concassées renforce encore le contraste entre croquant et fondant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser trop de miel sur la pâte ou enfourner sur une plaque tiède laissent le feuilletage plat et détrempé, sans ce croustillant qui fait tout.

Variantes addicts : figue, noix, piment… et même sans chèvre

Figue fraîche, éclats de noix ou une pointe de piment d’Espelette changent l’ambiance ; on peut remplacer le chèvre par un bleu doux.